Глава ФНБ "Самрук-Казына" презентовал Токаеву концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Глава государства принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, который отчитался об итогах работы группы компаний ФНБ по итогам 9 месяцев, передает Kazakhstan Today.

По информации Ахметжана Есимова, чистый доход в отчетный период в 2,6 раза превысил план и составил 436 млрд тенге при плане 167 млрд тенге. Выплаты дивидендов акционеру - правительству Казахстана в 2020 году составили 120 млрд тенге, что в 10 раз больше показателя 2017 года. Также обеспечено стабильное функционирование всех предприятий в энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслях. Сохранен производственный персонал без массового сокращения, обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам.

Председатель правления "Самрук-Казына" проинформировал главу государства, что фонд продолжает работу над исполнением его поручения по поддержке экономики страны через систему закупок. Доля местного содержания в закупках фонда по итогам 9 месяцев текущего года составила 66%. В конкурентную среду переданы закупки на сумму 819 млрд тенге. 17 000 субъектов бизнеса получили доступ к закупкам фонда. С начала 2020 года группой компаний заключены договоры с отечественным бизнесом на 2,4 трлн тенге, размещено 12 тысяч заказов на отечественных предприятиях, в которых работает 280 тысяч человек. Ожидаемые налоговые поступления в госбюджет составят 170 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

Есимов также презентовал президенту Казахстана концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг. По его словам, это позволит диверсифицировать портфель по географии и отраслям активов, повысить доходность инвестиций и увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов.

Есимов также сообщил, что в соответствии с посланием президента программа приватизации активов будет продолжена. При этом фонд сохранит контроль доли 51 % и более в крупных и стратегических компаниях с целью обеспечения баланса между государственными и частными интересами.

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