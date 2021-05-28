Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии ВКО

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона с начала текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особое внимание во время встречи было уделено инфраструктурному развитию региона. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации его поручений по строительству моста через Бухтарминское водохранилище и ремонту автогужевого моста в Семее. Даниал Ахметов также доложил президенту о реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре. Модернизацию авиационных гаваней в этих городах планируется завершить в текущем году, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ускоренного строительства инфраструктуры и жилья для социально уязвимых слоев населения. По словам акима, в 2020 году было выделено 1049, а до конца текущего года дополнительно будет предоставлено 1125 квартир и домов для малообеспеченных и многодетных матерей.

Еще одной темой встречи стали перспективы укрепления экспортного потенциала аграрного сектора. Даниал Ахметов проинформировал главу государства о запуске завода по переработке масличных культур мощностью 300 тысяч тонн и планах по дальнейшему расширению производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, были затронуты вопросы индустриально-инновационного развития региона. Даниал Ахметов сообщил о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината.

По итогам отчета президент дал акиму Восточно-Казахстанской области ряд поручений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства