Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок - Токаев

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на шестом заседании Национального совета общественного доверия отметил, что отмена смертной казни в Казахстане должна быть принята без каких-либо оговорок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам президента, Казахстан шаг за шагом движется по пути построения правового и справедливого государства.
В июне мною был подписан указ о дальнейших мерах РК в области прав человека, нацеленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Ранее по моей инициативе наша страна присоединилась ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни", - сообщил глава государства.
По словам президента, сегодня по его поручению проводится работа по гармонизации норм Уголовного кодекса.
Вместе с тем среди правозащитников развернулась дискуссия на эту тему. В частности, речь идет о том, что разрабатываемый законопроект имеет половинчатый характер и предполагает отмену смертной казни в Казахстане с рядом исключений", - сказал Токаев.
Глава государства считает, что правозащитники правильно поставили вопрос.
По его словам, отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, и он полагает, что парламент прислушается к позиции членов Национального совета общественного доверия и самого главы государства.
Напомним, что ранее Токаев отметил, что в Казахстане к безопасности в образовательных учреждениях должны быть единые требования.
В связи с этим актуальным остается вопрос обеспечения безопасности в школах, колледжах и вузах. Мы должны защищать школьников и студентов от любых угроз. Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Для этого нужно выработать общее для всех положение", - сказал Токаев.