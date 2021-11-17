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В Казахстане к безопасности в образовательных учреждениях должны быть единые требования - Токаев

16.11.2021, 17:56 191107
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе VI заседания НСОД заявил, что должны быть единые требования к безопасности в образовательных учреждениях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента РК, одной из задач государства является создание условий для получения качественного образования каждым гражданином республики в течение всей жизни. В связи с этим актуальным остается вопрос обеспечения безопасности в школах, колледжах и вузах.
 

Мы должны защищать школьников и студентов от любых угроз. Должны быть единые требования к системе безопасности в образовательных учреждениях. Для этого нужно выработать общее для всех положение", - сказал Токаев.

 

Сейчас учебные заведения заключают контракт с охранным агентством на год. Как правило, это делают в начале года, то есть в середине учебного года. Такие контракты лучше заключать на более длительный срок, например, на три года. Для этого необходимо внести поправки в законодательство", - полагает глава государства.

 
Также Токаев считает важным научить школьников, учителей и родителей, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Действуя правильно и быстро в критические моменты, человек может спасти не только себя, но и других, заключил глава государства.
 
Как сообщалось ранее, в октябре депутат сената Ахылбек Куришбаев просил министров внутренних дел и образования уделить особое внимание безопасности в учебных заведениях. По его словам, недавние трагедии в Казани и Перми показали, что вопросам охраны учебных заведений нужно уделять особое внимание. В Казахстане с этим также, подчеркнул депутат, выявляют очень серьезные проблемы.
 
 
Напомним, что в целях эффективной защиты прав несовершеннолетних МВД выдвинуло ряд предложений по защите детей в школах и детских садах.
 

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Сагинтаев сообщил о скором открытии движения по развязке на Кульджинском тракте

17.11.2021, 20:09 2269
АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о сроках запуска движения на строящейся развязке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам акима, строительно-монтажные работы по возведению транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1. 
 
До конца ноября планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспорта, движущегося по Кульджинскому тракту, в двух направлениях. 
 
Кроме того, планируется открыть движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке. 
 
Эти меры намного улучшат организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизят транспортную загруженность на данном участке.
 
Открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года. Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением разгрузит участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метра, туннеля по улице Бухтарминской - 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев.
 

Казахстанская делегация отдала дань памяти подвигу бойцов легендарной Панфиловской дивизии

17.11.2021, 18:43 13798
Фото: Посольство РК в РФ
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Делегация Республики Казахстан приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия бессмертного подвига бойцов легендарной Панфиловской дивизии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Почтить память героев в Волоколамск прибыли дипломаты посольства Казахстана в России, представитель Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгар, представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, представитель Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в Москве отец Сергий.
 
16 ноября 1941 года, под Волоколамском, в районе разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между воинами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве, в результате чего противник был остановлен.
 
В ходе памятной церемонии казахстанская делегация возложила цветы к братской могиле героев-панфиловцев в деревне Нелидово, Мемориалу героям-панфиловцам в Дубосеково, Вечному огню и бюстам героев-панфиловцев в Волоколамске, сообщили в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации.
 
После возложения цветов прозвучал символический Выстрел памяти - из 76-миллимитровой дивизионной пушки ЗИС-3 - самой массовой пушки Великой Отечественной войны. Орудийный расчет составили правнуки тех, кто 80 лет назад сражался в битве под Москвой.
 
В рамках церемонии состоялся торжественный обмен капсулами с казахстанской землей, которую привез представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, и землей с Волоколамского рубежа, где герои совершили свой бессмертный подвиг. Планируется, что волоколамская земля будет перенесена в Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы - город, где формировалась Панфиловская дивизия.
 
Выступая на торжественной церемонии, советник-посланник посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров отметил, что на защиту Родины грудью встали представители всех советских республик. 
 

Именно тогда ярко проявилось братство, скрепленное на полях сражений кровью казахского, русского, кыргызского и других советских народов. В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются только при условии консолидации всего общества. Наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям", - подчеркнул дипломат.

 
Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что тот суровый ноябрь навсегда кровью вписан в летопись истории нашей страны. 
 

Мужество и героизм панфиловцев стали образцом высочайшей доблести и любви к Родине. Они показали нам пример единства разных народов перед лицом общего врага. Их подвиг стал основой для последующего перелома, окончательно сломавшего планы немцев по молниеносному захвату территории страны. Мы помним каждого, мы делаем всё, чтобы память о героях жила не только в сердцах ныне живущих, но чтобы она нашла продолжение в наших детях и внуках", - подчеркнул Михаил Сылка.

 
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Маслов, вспоминая те суровые дни, отметил, что панфиловцы фактически сделали невозможное: задержали противника на несколько дней, что дало возможность советским дивизиям подготовиться к решающему контрнаступлению под Москвой. По его словам, подвиг у разъезда Дубосеково поднял боевой дух сражавшихся на фронте солдат и вселил в них веру в будущий окончательный разгром врага.
 
Профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, долгие годы посвятившая изучению истории Панфиловской дивизии, назвала Волоколамскую землю святой для каждого казаха, русского, киргиза. "Здесь - основа нашей братской дружбы. Мы должны чтить и помнить свою историю. В этом году создана Международная Ассоциация потомков и друзей панфиловцев, объединяющая на сегодня более 150 человек из 12 стран. Одна из наших целей - восстановить поименно личный состав 316-й стрелковой дивизии. 95% человек уже известно, из них более 40% навсегда осталось здесь, в подмосковных лесах и полях", - рассказала ученый.
 
Важность сохранения исторической памяти подчеркнула внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова. "Ровно 5 лет назад в Волоколамске организовалось Международное панфиловское движение стран СНГ. Его инициаторами выступили наши алматинские школьники. Сегодня движение объединяет более 100 тысяч человек в России, Казахстане, Кыргызстане. На днях в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза", - рассказала она.

 

В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники

17.11.2021, 18:13 33454
В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 14.40 17 ноября в городе Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 17.00 в горных районах выпало 20 сантиметров снега, в предгорных районах 10-15 сантиметров, в городе 5 сантиметров.
 

С начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателя производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 640 тонн противогололедных материалов. Всего на уборке снега задействованы 554 единицы спецтехники и 1482 дорожных рабочих", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

 
Также ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.
 

После вечернего часа пик будут организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. В ночной период с 17 на 18 ноября планируется выход 491 единиц спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - проинформировали в ведомстве.

 
По прогнозу РГП "Казгидромет", выпадение снега ожидается до утра 18 ноября.
 
 

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