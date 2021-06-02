В МВД озвучили предложения по защите детей в школах и детских садах

НУР-СУЛТАН. 1 июня - Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев на заседании правительства рассказал об итогах проверки школ на безопасность , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В свете трагических событий в Татарстане , особую актуальность приобретает вопрос безопасности в школах. По поручению главы государства совместно с органами образования проводятся полные обследования школ . Уже установлен ряд недостатков", - сказал министр.

По его словам, несмотря на полный охват школ системами видеонаблюдения, почти половина из них не соответствуют установленным стандартам. Оснащены системами экстренного оповещения (речевая, звуковая, световая) чуть больше трети школ, "тревожными кнопками" - только 8%, системами контроля и управления доступом - 5%, турникетами - 4%, металлоискателями - 1%. При этом практически из 7,5 тыс. школ в стране всего 434 (или 6%) заключили договоры с охранными организациями.

Тургумбаев напомнил, что в целях усиления мер безопасности в начале мая правительством были утверждены новые требования антитеррористической защиты к объектам УТО. Кроме того, МВД совместно с Минобразования разработан Перечень запрещенных к проносу предметов в организации образования

Это оружие, ножи, кастеты, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики. Приказ находится на регистрации в Минюсте. Также вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ", - сказал министр.

В целях эффективной защиты прав несовершеннолетних МВД выдвинуло ряд предложений:

Первое. Местным исполнительным органам в кратчайшие сроки обеспечить организации образования соответствующими системами безопасности (охрана, видеонаблюдение с выводом в ЦОУ, тревожные кнопки, турникеты, сигнализация, средства досмотра).

Второе. Обеспечить безопасность школ и детских садов силами лицензированных частных охранных организаций.

Третье. С учётом анализа действий педагогов и детей школы в Казани, требуется МОН, МЧС и МВД организовать специальную подготовку учеников и персонала к действиям при возникновении ЧС техногенного, природного характера и кризисных ситуаций (пожары, землетрясения, наводнения, теракты, нападения, захват и другое).

Четвертое. Активизировать работу школьных психологов по выявлению учащихся, склонных к насилию, оказанию им психологической помощи.

Предусмотреть меры по профилактике "буллинга" в подростковой среде.

Пятое. Расширить практику обеспечения организованной развозки учащихся школ.

Шестое. Организовать доступность спортивных секций и кружков для детей в период летних каникул.

Седьмое. Усилить меры безопасности при коллективных выездах учащихся к местам отдыха и в детских оздоровительных лагерях с целью предупреждения несчастных случаев, как это было в Чарынском каньоне Алматинской области.

По мнению главы МВД, реализация этих мер позволит обеспечить эффективную защиту детей.

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