Безопасность студентов и преподавателей поручил обеспечить глава МОН

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Нур-Султане состоялось совещание министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с ректорами высших учебных заведений. В повестку совещания были включены вопросы безопасности студентов и преподавателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава МОН поручил провести инвентаризацию оборудования, обеспечить вывод видеокамер в ЦОУ, усилить пропускной режим в вузах и провести занятия по обучению действиям в случаях возникновения кризисных ситуаций. Также речь шла о дополнительных мерах усиления безопасности и в общежитиях.

Трагедия в Казани показала, что нам всем необходимо усилить безопасность в школах и колледжах . Но, помимо школ, есть и вузы, которые мы также должны оградить от повторения таких чудовищных ситуаций. Студенты и их преподаватели должны знать, как вести себя в экстренных случаях. Мы должны проверить все имеющееся оборудование и при необходимости установить дополнительное. Чем больше мер безопасности будет предпринято, чем чаще будут проводиться учебные тренировки, тем более защищенными будут наши дети", - отметил министр Асхат Аймагамбетов.





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