Глава МВД поручил обследовать все школы на предмет безопасности

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил сотрудникам полиции обследовать образовательные учреждения на предмет безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Ораз на брифинге в ведомстве также рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю. По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли по горячим следам 10 убийств, четыре умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, раскрыто 37 грабежей, 463 кражи чужого имущества.

В рамках ОПМ "Кару", которое начнется 17 мая, поручено обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия.

Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.

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