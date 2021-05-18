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Глава МВД поручил обследовать все школы на предмет безопасности

17.05.2021 6913
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил сотрудникам полиции обследовать образовательные учреждения на предмет безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
 
Ораз на брифинге в ведомстве также рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю. По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли по горячим следам 10 убийств, четыре умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, раскрыто 37 грабежей, 463 кражи чужого имущества.
 
В рамках ОПМ "Кару", которое начнется 17 мая, поручено обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия.
 
Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.
 
Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли 11 человек, в том числе 9 детей. 12 мая стало известно, что в Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. По поручению главы государства в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан.
 

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