В Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов после трагической гибели детей в школе Казани провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в Казанской школе . Чудовищная трагедия не оставила никого равнодушным, каждый из нас лично воспринял всю боль пережитого. Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что накануне провел совещание, в рамках которого дал ряд поручений.

Поручил провести анализ текущего состояния и принять в скором времени дополнительные комплексные меры на всех уровнях по обеспечению безопасности детей. И это не только вопросы камер наблюдения, пропускного режима, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся в чрезвычайных ситуациях и многое другое. От чётких и отработанных действий зависит очень многое.

В проекте Правил аттестации организаций образования предусмотрены эти и другие новые меры по обеспечению безопасности детей. Кстати, такая практика успешно используется при международной аккредитации школ. Важно также обратить внимание на работу психологических служб и создание благоприятных условий. Это большая и совместная работа. Дети самое дорогое, что у нас есть, и они должны быть в безопасности", - отметил Аймагамбетов.

Как сообщалось ранее, 11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.

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