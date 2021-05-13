Система Orphus

В Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей

12.05.2021 7426
В Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов после трагической гибели детей в школе Казани провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в Казанской школе. Чудовищная трагедия не оставила никого равнодушным, каждый из нас лично воспринял всю боль пережитого. Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

 
Он сообщил, что накануне провел совещание, в рамках которого дал ряд поручений.
 

Поручил провести анализ текущего состояния и принять в скором времени дополнительные комплексные меры на всех уровнях по обеспечению безопасности детей. И это не только вопросы камер наблюдения, пропускного режима, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся в чрезвычайных ситуациях и многое другое. От чётких и отработанных действий зависит очень многое. 

 
В проекте Правил аттестации организаций образования предусмотрены эти и другие новые меры по обеспечению безопасности детей. Кстати, такая практика успешно используется при международной аккредитации школ. Важно также обратить внимание на работу психологических служб и создание благоприятных условий. Это большая и совместная работа. Дети самое дорогое, что у нас есть, и они должны быть в безопасности", - отметил Аймагамбетов.
 
Как сообщалось ранее, 11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая