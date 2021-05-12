Восемь детей и учитель погибли при стрельбе в школе в Казани

Фото: ТАСС

КАЗАНЬ. 11 МАЯ - Во вторник два человека устроили стрельбу из огнестрельного оружия в школе №175 в Казани. Одного из стрелков уже задержали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, задержанный - 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании, сообщает ТАСС

Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Республиканский центр медицины катастроф сообщил, что после стрельбы в больницы доставили 12 детей и одного взрослого.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

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