Число жертв стрельбы в Казани выросло до 11, второй нападавший ликвидирован

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КАЗАНЬ. 11 МАЯ - В Казани в результате стрельбы в школы погибли 11 человек, в том числе 9 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате стрельбы пострадали 32 человека, их везут в больницы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минпросвещения республики.

По словам источника, сигнал с тревожной кнопки в школе, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Один из напавших задержан. По информации собеседника ТАСС, он застрелил семерых восьмиклассников и одну учительницу. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Второго нападавшего, который оставался в здании, силовики ликвидировали.

В здание школы зашел спецназ.

Проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ", - сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

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