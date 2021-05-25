Студентка колледжа и учитель утонули в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАЯ - Студентка и учитель колледжа утонули в реке Есиль вчера в седьмом часу вечера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несчастный случай произошел на берегу реки Есиль, недалеко от базы отдыха "Сосновый бор", сообщает 7152.kz

Со слов очевидцев известно, что погибшие фотографировались на берегу реки Есиль, соскользнули в воду и утонули из-за сильного течения.

В результате несчастного случая погибли учитель Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева, 1994 года рождения, и студентка четвертого курса того же учебного заведения, 2002 года рождения.





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