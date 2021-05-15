МВД проверит все казахстанские школы

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НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания министр Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, сообщает Polisia.kz

В рамках ОПМ "Кару", которое начнется 17 мая, поручено обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия.

Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.

Дети - самая уязвимая часть общества. Поэтому их безопасность всегда в приоритете. Совместно с местными исполнительными органами, учреждениями образования и гражданами мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы дети могли получать образование в школах, а родители не беспокоились об их безопасности", - сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли 11 человек, в том числе 9 детей. 12 мая стало известно, что в Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. По поручению главы государства в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан.

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