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МВД проверит все казахстанские школы

14.05.2021 8641
МВД проверит все казахстанские школы
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе совещания министр Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, сообщает Polisia.kz
 
В рамках ОПМ "Кару", которое начнется 17 мая, поручено обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия. 
 
Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах. 
 

Дети - самая уязвимая часть общества. Поэтому их безопасность всегда в приоритете. Совместно с местными исполнительными органами, учреждениями образования и гражданами мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы дети могли получать образование в школах, а родители не беспокоились об их безопасности", - сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

 
Напомним, 11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли 11 человек, в том числе 9 детей. 12 мая стало известно, что в Казахстане примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. По поручению главы государства в Нур-Султане председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан.
 

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