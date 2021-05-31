В Чарынском каньоне погибли учитель и школьница гимназии №199

АЛМАТЫ. 30 МАЯ - Преподаватель и ученица Алматинской гимназии №199 погибли в Чарынском каньоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе Министерства образования и науки РК рассказали, что продолжаются поиски еще одной школьницы.

По имеющейся информации, среди отправившихся на экскурсию были восемь школьников - учащихся гимназии №199 города Алматы. Их сопровождали пять родителей учеников и три учителя. В результате случившегося погибли ученица и учитель профильных предметов, ведутся поиски еще одной ученицы. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

В министерстве попросили родителей быть максимально осторожными, отправляясь с детьми на отдых и на экскурсии: не спускаться к водоемам, не подходить к опасным местам, всегда находиться возле детей.





Напомним, 29 мая в Чарынском каньоне произошел выброс грязеселевых масс, в результате два человека погибли, шестеро пострадали и один пропал без вести.

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