В МВД озвучили перечень предметов, запрещенных к проносу в школы

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МВД совместно с Минобразования разработан перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования. Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте. В этом месяце он вступит в законную силу. В число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики", - уточнил Баймукашев.
Как сообщалось ранее, после трагедии в Казани министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил сотрудникам полиции обследовать образовательные учреждения на предмет безопасности. Также вопросы безопасности детей подняли в МОН РК.
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