В МВД озвучили перечень предметов, запрещенных к проносу в школы

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Мурат Баймукашев сообщил о разработке специального перечня предметов, которые нельзя будет заносить в школы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МВД совместно с Минобразования разработан перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования. Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте. В этом месяце он вступит в законную силу. В число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики", - уточнил Баймукашев.

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