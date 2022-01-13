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Премьер-министр РК дал ряд конкретных поручений министрам

12.01.2022, 10:30 26346
Премьер-министр РК дал ряд конкретных поручений министрам
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд конкретных поручений министрам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства обозначил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в социально-экономическом развитии страны. Поручения и инициативы президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения", - отметил премьер-министр РК.

 
Глава правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы действий правительства на 2022 год и в срок до 20 января внести в правительство. Он отметил, что планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.
 
Также он поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития.
 
Министерству нацэкономики совместно с Нацбанком и НПП "Атамекен" необходимо актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования и внести проект постановления в правительство.
 

Необходимо кардинально пересмотреть порядок закупок Фонда "Самрук-Казына" с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника. Министерству финансов обеспечить надлежащий контроль по обоснованности осуществления государственных закупок данным способом. Фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством финансов, Агентством по защите и развитию конкуренции пересмотреть весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа", - сказал Смаилов.

 
Кроме того, он поручил Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП "Атамекен" до 1 февраля 2022 года выработать подходы по отбору активов, подлежащих передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления правительства.
 

Необходимо сформировать понятные для всех правила межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами. В этой связи Министерству нацэкономики необходимо подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера", - распорядился премьер. 

 
Министерству национальной экономики совместно с заинтресованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов необходимо разработать отдельные направления в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі", ДКБ и других отраслевых программ.
 
Помимо этого, глава правительства поручил акимату столицы совместно с Министерством индустрии внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.

Премьер-министр дал поручения по реальному сектору. По вопросу утилизационного сбора Министерству экологии совместно с минфином, миннацэкономики и другими заинтересованными госорганами поручено внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации.
 
Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции, Генеральной прокуратурой и другими госорганами поручено разработать комплекс мер по вопросам регулирования рынка нефтепродуктов.
 

Одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников. Поручаю министерству энергетики совместно с министерствами финансов, нацэкономики в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения", - отметил Смаилов.

 
Министерству индустрии совместно с министерством нацэкономики и отраслевыми министерствами поручено в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности. 
 
Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, Фондом "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" поручено провести анализ эффективности деятельности группы компаний Фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию.
 

Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции", - сказал премьер.

 
Министерствам экономики и иностранных дел поручено разработать новую Концепцию инвестиционной политики.
 
В ходе заседания глава правительства дал ряд поручений по силовому блоку.
 
Первое. МВД и МЧС - продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.
 
Второе. МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
 
Третье. Также МВД совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.
 
Четвертое. МЧС совместно с министерствами национальной экономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.
 
Пятое. МЧС совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.
 
Шестое. Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов - в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
 
Седьмое. Министерству обороны совместно с заинтересованными органами - выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.
 
Также Смаилов дал поручения по социальному блоку.
 
Первое. Министерству труда - провести работу по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке. Совместно с заинтересованными госорганами принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей, повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и в проекте "Первое рабочее место".
 
Министерствам нацэкономики и труда - в месячный срок разработать и внести в правительство проект программы по повышению доходов населения.
 
Второе. Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами разработать программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов, в том числе двух в западном регионе.
 
Также в проекте государственного образовательного заказа необходимо увеличить количество грантов по техническим направлениям, в первую очередь в западных регионах, и предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов. 

Третье. Министерствам здравоохранения, образования, культуры, обороны, финансов, национальной экономики - до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына". 

 

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Исабаев назначен депутатом сената Парламента РК

13.01.2022, 15:31 6
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Бейбит Исабаев указом главы государства назначен депутатом сената Парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Исабаев родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности журналист, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 
Занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике с 2009 по 2015 годы, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике с 2015 по 2019 годы.
 
С 2019 года руководил представительство президента Республики Казахстан в Парламенте.
 
Как сообщалось ранее, Токаев прекратил полномочия депутата сената Парламента РК Сауле Айтпаевой.
 

Президент РК прекратил полномочия сенатора Сауле Айтпаевой

13.01.2022, 15:07 1556
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия депутата сената Парламента РК Сауле Айтпаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны", - говорится в сообщении Акорды.

 
Айтпаева родилась 22 мая 1960 года. Окончила Свердловский юридический институт им. А. А. Руденко по специальности "правоведение". 
 
Имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса, генерал.
 
Являлась депутатом сената Парламента РК с июля 2017 года, членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

С апреля 2012 по январь 2017 являлась председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с июня 2018 года по июль 2019 года занимала пост уполномоченного по правам ребенка.
 

Антимонопольный комитет начал проверку нацкомпании КазМунайГаз

13.01.2022, 14:31 3986
Антимонопольный комитет начал проверку нацкомпании КазМунайГаз
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Антимонопольный комитет начал проверку АО "Национальная компания "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе национальной компании КазМунайГаз, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции на телеграм-канале.

 
Как напомнили в АЗРК, агентство открыло расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
 
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве - в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".
 

Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК

13.01.2022, 13:06 6241
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 января 2022 года правительством Республики Казахстан принято постановление №3 "Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", - сообщили на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. 

 
 

Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении

13.01.2022, 11:31 11696
Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между  странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов, рассказали в пресс-службе сената парламента РК.

«Соглашение, рассмотренное сегодня, направлено на открытие прямого авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. Это поспособствует расширению торгово-экономических отношений между двумя странами, увеличению числа международных авиарейсов в Казахстане», - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

Напомним, соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

 

Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

13.01.2022, 11:02 8696
Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил главные задачи нового правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса. Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов", - написал Токаев в Twitter.


 
Кроме того, по его словам, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.
 
Президент отметил, что новый общенародный фонд "Казакстан Халкына" будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы.

 

Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил глава государства.

 
 

Назначен первый заместитель главы администрации президента РК

13.01.2022, 10:47 12081
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов назначен заместителем руководителя администрации главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Ранее глава государства назначил на должности заместителей руководителя администрации президента Аиду Балаеву и Ержана Казыхана.
 

Марат Ирменов назначен начальником ДКНБ Алматы

13.01.2022, 10:43 13566
Марат Ирменов назначен начальником ДКНБ Алматы
Фото: Almaty.tv
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Начальником департамента Комитета национальной безопасности в Алматы назначили полковника Марата Ирменова, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на телеканал Almaty.tv.
 
Ранее с февраля 2020 года он занимал пост начальника департамента КНБ по Жамбылской области, куда был назначен после беспорядков в Кордайском районе.
 
С 2016 по 2020 годы являлся начальником Департамента КНБ по Актюбинской области. Также Ирменов занимал должность первого заместителя начальника ДКНБ по Алматы, говорится в материале.
 

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