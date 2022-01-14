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Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции

13.01.2022, 16:25 35536
Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на primeminister.kz
 
Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан. 
 
Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института. 
 
1995-1996 годы - главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ "Алатау Инвест". 
 
1996 год - специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан. 
 
1996-2007 годы - главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО "Продовольственная контрактная корпорация". 
 
2007-2012 годы - заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами президента Республики Казахстан. 
 
2012-2019 годы - заместитель, первый заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан. 
 
С марта 2019 года - управляющий делами президента Республики Казахстан. 


 

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Алматинская трагедия: на рассмотрении судов находится 2048 материалов

13.01.2022, 19:29 20101
Алматинская трагедия: на рассмотрении судов находится 2048 материалов
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - По поручению главы государства генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей "алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
 

Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается. Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки", - отметили в ведомстве.

 
За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.
 
На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.
 
Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
 
Напомним, в Казахстане проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи генпрокуратура просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115.
 
7 января генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма.
 

Президент Казахстана провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ

13.01.2022, 18:22 24381
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Как сообщили в пресс-службе, Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.
 
Также Токаев подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.
 
 

В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ

13.01.2022, 16:56 31831
В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ
Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В проводах миротворческого контингента, которые состоялись на строевом плацу Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает сайт Минобороны РК. 
 
Командующий группировкой коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков поблагодарил личный состав за решительные действия и безупречность в выполнении воинского долга. Он также выразил признательность руководству Министерства обороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.
 
Ряд миротворцев приказом министра обороны РК Мухамеджана Таласова был награжден медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами.
 

Вы обеспечили охрану стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, правоохранительные органы смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов", - сказал Таласов.

 
Напомним, 6 января в связи с массовыми беспорядками в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за военной помощью для стабилизации обстановки в стране. В этот же день ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Миротворцы выполняли задачи по охране государственных, военных и социальных объектов.  
 
Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет осуществлен с 13 по 23 января текущего года
 
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента сообщил, что основная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена
 

Вице-министром национальной экономики РК назначен Абдикаримов

13.01.2022, 16:17 37936
Вице-министром национальной экономики РК назначен Абдикаримов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе "Болашак", IE Business School. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.
 
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.
 
2014-2015 годы - главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".
 
2015-2016 годы - руководитель проекта департамента АО "НУХ "Байтерек".
 
2016-2019 годы - советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
 
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по городу Нур-Султан Агентства по защите и развитию конкуренции.
 

Мадиев освобожден от должности зампредседателя АСПР РК

13.01.2022, 15:57 39686
Мадиев освобожден от должности зампредседателя АСПР РК
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Жаслан Мадиев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

 
Мадиев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна.
 
Работал на разных должностях в АО "Альянс Банк", Национальном Банке РК, АО "Банк развития Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Фонд устойчивого развития "Казына". В разные годы работал в АО "Национальная инвестиционная корпорация", советником премьер-министра РК. С 2017 года занимал должность вице-президента по финансам АО "НК "Казакстан темир жолы".
 
По сообщению портала primeminister.kz от 19 апреля 2019 года, постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович был назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
 

Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Данилов

13.01.2022, 15:53 36726
Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Данилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Александр Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе премьер-Министра РК.

 
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде. 
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет им. Гумилева.
 
Член Национального совета общественного доверия при президенте РК.
 
Член Президентского молодежного кадрового резерва. 
 
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. 
 
Занимал руководящие должности в частных организациях. 
 
С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.
 
 

Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции

13.01.2022, 15:41 41186
Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на сайт главы правительства. 
 
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. 
 
Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. 
 
С 2010 по 2019 годы занимал руководящие должности в структуре Министерств экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК. 
 
С декабря 2020 года по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК. 
 

Исабаев назначен депутатом сената парламента РК

13.01.2022, 15:31 29076
Исабаев назначен депутатом сената парламента РК
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Бейбит Исабаев указом главы государства назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом сената парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан", - цитирует указ президента Акорда.

 
Исабаев родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности "Журналистика", а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 
Занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике с 2009 по 2015 годы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике с 2015 по 2019 годы.
 
С 2019 года руководил представительством президента Республики Казахстан в парламенте.
 
Как сообщалось ранее, Токаев прекратил полномочия депутата сената Парламента РК Сауле Айтпаевой.
 

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