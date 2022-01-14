Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции

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НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на primeminister.kz.
Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.
Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.
1995-1996 годы - главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ "Алатау Инвест".
1996 год - специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.
1996-2007 годы - главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО "Продовольственная контрактная корпорация".
2007-2012 годы - заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами президента Республики Казахстан.
2012-2019 годы - заместитель, первый заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
С марта 2019 года - управляющий делами президента Республики Казахстан.