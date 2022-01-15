Бекетаев назначен советником премьер-министра РК

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Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ранее Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции РК.
В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца", - говорится в сообщении АФМ.
Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - сообщает Акорда.
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". На пост председателя ОСФ "Казакстан халкына" учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев", - сообщили в пресс-службе премьер министра РК.
ОСФ "Казакстан халкына" будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости", - отметили в пресс-службе.
Постановлением правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
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