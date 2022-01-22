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На казахстанско-китайской границе проводят проверку

21.01.2022, 09:12 19571
На казахстанско-китайской границе проводят проверку
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - После поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева на казахстанско-китайской границе проводят проверку. Как отметили в Комитете государственных доходов, она не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что проверку проводит специально созданная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов.
 

Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК. Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений", - уточнили в КГД.

 
По итогам 2021 года на рынке действуют 7241 участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импортные операции с КНР. Из них 17 субъектов являются УЭО, на которых приходится 18% всего объема импорта. При этом пять УЭО - производственного сектора, импортирующих продукцию для собственных нужд, и два УЭО квазигосударственного сектора (АО "Казпочта" и дочерняя организация АО "КТЖ" - АО "KTZ Express"). 
 
В целом пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать согласно установленному режиму работы.
 
Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем. По его словам, значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне.

Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.

 
Он поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.
 

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Глава государства высказался по поводу эффективного госуправления

21.01.2022, 20:47 11056
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением. Мы должны улучшить моральные стандарты правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления", - написал глава государства. ,


 

Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений

21.01.2022, 20:23 11786
Токаев ратифицировал соглашения о воздушном сообщении с США и строительстве завода минудобрений
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства ратифицировал два соглашения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством США о воздушном сообщении".
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов.
 
Также подписан закон "О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений".
 
Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.
 
Проект реализуется российской компанией "ЕвроХим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group. 
 

Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами

21.01.2022, 19:46 13356
Правительству предстоит навести порядок в сфере обеспечение нефтепродуктами
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ отметил, что приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сохраняется проблема доступа к ключевым факторам производства: земле, инфраструктуре, электроэнергии. Здесь фактор личных связей играет определяющую роль. Вы это хорошо знаете. Отдельно стоит вопрос так называемого последнего километра. Речь идет о железнодорожных тупиках, разъездах, эстакадах. Много раз брались за решение данного вопроса, но всякий раз ведомственные и частные интересы брали верх. Правительство и Агентство по защите и развитию конкуренции должны поставить окончательную точку в данном вопросе. Доступ должен быть оперативным, полноценным и прозрачным", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что правительству предстоит навести порядок в таких сферах, как обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других.
 

Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования "Самрук-Казына" и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы регионов обращаются к правительству, и даже ко мне, с просьбами для выделения газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Ранее президент заявил, что сырьевое благо превратилось в проклятие. В частности, Токаев раскритиковал работу нефтеперерабатывающего сектора.

 

Президент сообщил, что тормозит процесс цифровизации в РК

21.01.2022, 19:28 13826
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами поручил премьер-министру построить единую информационную систему, так как, по его словам, каждый госорган стремится владеть данными эксклюзивно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В будущем будет и, во всяком случае, должна играть роль тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными. В итоге каждый госорган обладает своим ведомственным досье и его данные разнятся с информацией смежных баз данных других ведомств. Премьер-министру нужно в срочном порядке заняться этим вопросом, в конце концов, развести драчунов по углам ринга и построить единую систему", - сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что в стране нужен законодательный запрет на требование и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других госорганов.

 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев

21.01.2022, 19:21 14721
Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики - Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в стране будут снижены возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сейчас сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан - этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции", - сказал президент.


 
Он также указал на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.
 

Я неоднократно подчеркивал, что все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "Зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - сказал Каым-Жомарт Токаев

 
Соответствующая работа в стране будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.
 

Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как вовлечь в эту работу наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить в регулировании, чтобы наши банкиры наконец начали исполнять свою прямую и главную функцию - кредитовать реальные бизнес-проекты? Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", - сказал глава государства. 

 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны. Он также высказался о необходимости новой налоговой политики.
 

Токаев заявил о готовности принимать сложные решения в интересах страны

21.01.2022, 18:11 16221
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса сообщил о готовности принимать трудные решения в интересах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я надеюсь все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем",- заявил глава государства.


Ранее сообщалось, что Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве. 
 

Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"

21.01.2022, 16:34 18696
Президент РК поручил запретить деятельность "откупщиков"
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса поручил правительству обеспечить запрет деятельности "откупщиков". Он отметил, что все ниши должны быть открыты для конкуренции, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении глава государства подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны. Одним из них является честная конкуренция.
 

Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев. 

 
Он отметил, что следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. 
 

Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.

 
Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.
 

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.

 
По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности, что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.
 

Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.

 
Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.
 
Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.
 

Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

 
Еще одним базовым принципом, который должен лечь в основу Нового экономического курса страны, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
 

Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.

 
Также составляющей Нового экономического курса является инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.
 

Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме того, в выступлении было сказано о необходимости навести порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.
 

Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.

 
Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.
 

Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40% ВВП, Россия - 35,4%, Кыргызстан - 31%. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9% до 7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.

 
Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.
 

Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.

 
Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.
 

Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.

 
Еще одна задача, которую поставил глава государства, - снижение участия государства в экономике.
 

Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

 
Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".
 

Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд", - сказал президент.

 
Помимо этого, глава государства отметил необходимость снижения административных барьеров.
 

Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.

 
Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.
 
Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.
 

Мы строим "слышащее государство", и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.

 
Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.
 
Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Казакстан Халкына" и перечислили средства.
 

Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.

 

О необходимости новой налоговой политики высказался президент

21.01.2022, 15:26 20086
О необходимости новой налоговой политики высказался президент
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В ходе встречи с руководителями крупных бизнес-сообществом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости новой налоговой политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто… Бизнесу, особенно крупному, надо проявлять нетерпимость к "мутным" партнерам", - сказал Токаев.

 
Президент высказался о необходимости новой налоговой политики, которая будет "прозрачной" и понятной как бизнесу, так и правительству.
 
Он отметил, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, которые в обязательном порядке нужно обсудить с бизнес-сообществом.
 

Важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я дал, жду конкретных и оперативных результатов", - добавил Токаев.

 
 

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