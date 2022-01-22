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НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - После поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева на казахстанско-китайской границе проводят проверку. Как отметили в Комитете государственных доходов, она не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что проверку проводит специально созданная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов.

Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК. Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений", - уточнили в КГД.

По итогам 2021 года на рынке действуют 7241 участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импортные операции с КНР. Из них 17 субъектов являются УЭО, на которых приходится 18% всего объема импорта. При этом пять УЭО - производственного сектора, импортирующих продукцию для собственных нужд, и два УЭО квазигосударственного сектора (АО "Казпочта" и дочерняя организация АО "КТЖ" - АО "KTZ Express").

В целом пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать согласно установленному режиму работы.

Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем. По его словам, значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне.





Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.

Он поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.