Лечебно-оздоровительный комплекс строится в городе Акколь

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 29 ЯНВАРЯ - Летом на территории города Акколь появится новый лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объект будет располагаться в живописном природном и экологическом месте на окраине Акколя в лесном массиве. На сегодня общая сумма проекта составила около двух миллиардов тенге. Площадь участка - 25 гектаров.

Строительство нового оздоровительного комплекса идет полным ходом. На сегодня ведутся монтажные работы по второму этажу. Планируемый срок завершения третий квартал", - отметил директор ТОО Sirius Plus Турсынбай Саткужин.

В рамках первой очереди комплекса предусмотрен пятиэтажное здание с банным комплексом, парковкой, детской площадкой и зоной барбекю. На территории будет предусмотрено все для комплексной терапии: спа-комплекс, спортивные клубы, зона правильного питания и другое.

В планах у предпринимателя дополнительно построить еще четыре корпуса, каждый из которых рассчитан на 50 отдыхающих, плюс два десятка коттеджей.