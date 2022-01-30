Лечебно-оздоровительный комплекс строится в городе Акколь
29.01.2022, 12:54 30021
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ЯНВАРЯ - Летом на территории города Акколь появится новый лечебно-оздоровительный комплекс с апартаментами, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Объект будет располагаться в живописном природном и экологическом месте на окраине Акколя в лесном массиве. На сегодня общая сумма проекта составила около двух миллиардов тенге. Площадь участка - 25 гектаров.
Строительство нового оздоровительного комплекса идет полным ходом. На сегодня ведутся монтажные работы по второму этажу. Планируемый срок завершения третий квартал", - отметил директор ТОО Sirius Plus Турсынбай Саткужин.
В рамках первой очереди комплекса предусмотрен пятиэтажное здание с банным комплексом, парковкой, детской площадкой и зоной барбекю. На территории будет предусмотрено все для комплексной терапии: спа-комплекс, спортивные клубы, зона правильного питания и другое.
В планах у предпринимателя дополнительно построить еще четыре корпуса, каждый из которых рассчитан на 50 отдыхающих, плюс два десятка коттеджей.
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Токаев заявил, что намерен занимать пост президента не более двух сроков
29.01.2022, 21:10 50391
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что намерен занимать пост президента не более двух сроков по Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я не знаю, как долго я буду президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией - не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов, тем более, Конституции, не будет", - сказал глава государства.
Президент РК высказался о реформировании парламентской системы
29.01.2022, 20:57 49956
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью в эфире телеканала "Хабар 24" высказался о реформировании парламентской системы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране, и, конечно же, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии, я считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю. С точки зрения их позиции, которые были бы продиктованы интересами нашего государства", - сказал президент.
Глава государства отметил, что в мажилисе должно быть несколько сильных партий.
Кроме того, президент высказался о судебной системе.
Нужно разнообразить профессиональный состав судей. И, конечно же, главный критерий - это добросовестность и честность", - отметил он.
Токаев высказался о возможной смене акима Алматы
29.01.2022, 20:45 46941
Фото: instagram/manshuq.b
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу "Хабар" прокомментировал петицию с требованием отставки акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Что касается акима, то он действительно попал в очень трудную ситуацию, видимо, впервые в жизни. Не каждый ведь находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке. Поэтому винить его я бы не стал. Человек он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время - узнаете", - ответил Токаев на вопрос журналиста в ходе интервью телеканалу "Хабар".
Токаев о приказе стрелять на поражение: Я знал о последствиях
29.01.2022, 20:31 55436
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью в эфире телеканала "Хабар 24" рассказал о причинах и последствиях трагических январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. Я им сказал, что если бы Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что по бандитам вооруженным мы должны открывать огонь", - сказал Токаев.
Он отметил, что знал о последствиях после приказа стрелять на поражение.
Я же профессионал, я дипломат, я знал, что будет такая реакция, но интересы государства и безопасности наших граждан - превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе, я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что власти должны были найти тех людей, которые реально участвовали в этих бандитских акциях против мирных граждан и жителей Алматы.
Участвовали тысячи бандитов в этих акциях и вдруг все превратились в случайных прохожих. Я не оправдываю незаконные действия полиции, если такие случаи имеются, и мы, естественно, будем пресекать. Поэтому заверяю граждан Алматы, что их права, по большому счету, нарушаться не будут", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что не считает необходимым проводить международное расследование январских событий.
Мы справимся сами, у нас есть люди честные, объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии. Я сам не участвовал - так же, как и моя администрация - в создании этих комиссий", - сказал глава государства, отметив, что "сам заинтересован в том, чтобы мы получили истину".
Кроме того, президент РК высказался о резолюции в отношении Казахстана.
Резолюция продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан", - сказал глава государства.
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.
Между тем, как стало известно позже, США осудили решение властей Казахстана воспрепятствовать действиям террористов и стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков, несмотря на массовые убийства гражданских, полицейских и военнослужащих. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - цитирует госсекретаря Энтони Блинкен ТАСС.
(Последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность - прим. редакции)
Кроме того, в четверг, 20 января, Европейский парламент призвал к международному расследованию январских событий в Казахстане.
По данным РИА Новости, депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
В пятницу, 21 января, МИД Казахстана заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер.
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане.
Что думает президент о переименовании Алматы
29.01.2022, 20:24 46651
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу "Хабар" сказал что он думает о переименовании Алматы на Алма-Ата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Зачем мы будем переделывать все документы? Алматы больше подходит для людей казахоязычных, Алма-Ата больше для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будут называть так, как удобно его жителям и тем, кто тепло относится к нашему городу. В конце концов китайцы свою столицу называют Beijing, а мы называем Пекином", - отметил глава государства.
Токаев: бандитская группировка проживала в пятизвездочном отеле в Алматы
29.01.2022, 20:15 58896
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Одна из бандитских группировок проживала в пятизвездочном отеле, сказал в ходе интервью телеканалу "Хабар 24" глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Одна из бандитских группировок проживала в пятизвездочном отеле. Кто оплачивал это?", - сказал президент в интервью.
Он отметил, что на первом этаже гостиницы "Казахстан" располагался командный штаб. По данным фактам сейчас идет следствие.
Дело в том, что многие боевики покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по другому замаскировался. Сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие", - уточнил Токаев.
Глава государства сообщил, что следствие показывает, что участвовавшие в боевых действиях бандиты находились под воздействием наркотиков.
То есть у них пропало чувство боли. Если уже на заключительном этапе силовые органы стали применять оружие, стрелять по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую чувствуют раненые. Это также говорит о тщательно спланированной операции", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Токаев в интервью отвечает на волнующие общество вопросы
29.01.2022, 20:01 58631
Фото: Facebook/Берик Уали
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В эфире телеканала "Хабар 24" началось интервью президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первое интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после январских событий, вышло на русском языке так как рассчитано на мировую аудиторию, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Сегодня на республиканских телеканалах выйдет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим возникают вопросы о том, почему президент дает интервью на русском, а не на государственном (языке). Интервью посвящается мировой аудитории, мировое сообщество заинтересовано в событиях, происходящих в Казахстане. Поэтому, учитывая актуальность темы, мы ожидали широкого распространения разговора", - отметил Берик Уали на своей странице в Facebook.
По его данным, в январе поступило огромное количество заявок от зарубежных СМИ (Россия, Европа, США) на интервью главы государства. Однако из-за плотности графика президента было решено ограничиться диалогом с журналистом телеканала "Хабар24".
Отмечается, что следующее масштабное интервью отечественным средствам массовой информации будет на казахском языке.
Боевики прилетели в Казахстан под видом гастарбайтеров
29.01.2022, 18:44 60131
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Боевики прилетели в Казахстан под видом гастарбайтеров, сообщил в интервью на телеканале "Хабар 24" президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Этих людей естественно материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые естественно прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты.
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке.