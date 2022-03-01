Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр нацэкономики

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Заместителем акима Алматы назначен бывший вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года.
Окончил магистратуру Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «экономика».
Трудовой стаж:
2009-2010 - эксперт управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли;
2010-03.2011 - главный эксперт управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
03.2011-10.2013 - руководитель управления инвестиционных проектов комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
10.2013-02.2014 - заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий;
03.02.2014 - заместитель председателя комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий;
10.2014-04.2019 - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию;
04.2019-02.2020 - председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» («Казахстанский институт развития индустрии»);
02.2020-02.2021 - заместитель акима Карагандинской области;
02.2021-02.2022 - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;
с 02.2022 г. - заместитель акима города Алматы.
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