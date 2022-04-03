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Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра РК по социальному блоку

02.04.2022, 17:50 14126
Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра РК по социальному блоку
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Бибигуль Асылова назначена советником премьер-министра РК по социальному блоку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника премьер-министра Республики Казахстан, сообщается в Telegram-канале пресс-службы премьер-министра РК. 
 
Напомним, 11 марта постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль была освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан.
 
Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления. 
 
Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления. 
 
В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска. 
 
В 1998-2016 годах работала в структурах министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения. 
 
С июня 2016 года являлась вице-министром образования и науки РК.
 

новости по теме

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

02.04.2022, 17:11 15156
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.
 

Мининдустрии поддерживает инициативу об ограничении высотности новостроек в Алматы

02.04.2022, 14:56 17291
Мининдустрии поддерживает инициативу об ограничении высотности новостроек в Алматы
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддерживает инициативу акимата об ограничении высотности новостроек в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с реакцией на изменения в строительной политике Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации. В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения", - сообщила пресс-служба МИИР РК.

 
В сообщении отмечается, что по мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям МИО, а также принято соответствующее решение.
 
Наряду с этим в Мининдустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.

Ранее сообщалось, что в текущем году на фоне транспортно-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов.
 

Назначен председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

02.04.2022, 14:42 17881
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов назначен на должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, сообщает пресс-служба ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности инженер-строитель.
 
Трудовую деятельность начал с дорожного рабочего в ТОО "Ремстройсервис АС" в городе Караганде.
 
В разные годы работал ведущим специалистом РГП "Казахавтодор", главным экспертом управления эксплуатации автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, начальником управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК.
 
Занимал руководящие должности в СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", в департаменте административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.
 
С 2017 года - заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 

Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

02.04.2022, 09:44 21731
НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного для мусульман месяца Рамазан! Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил, что месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие.
 

Гуманистические идеалы ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране. Благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее. Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиротворение! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и благополучия!" - заключил президент РК.

 

Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета

01.04.2022, 21:49 29781
Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета
Фото: Акорды
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных результатах деятельности ведомства в первом квартале и задачах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ермек Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства КНБ, сообщает пресс-служба Акорды
 
Принятыми КНБ мерами из незаконного оборота выведено 1769 единиц оружия, 273 гранаты и 49303 боеприпаса, в том числе похищенного во время январских событий.
 
В рамках борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 6 нарколабораторий, ликвидировано 10 международных и 11 региональных наркоканалов. Изъято 404,5 кг различных видов наркотиков и более 2 тонн прекурсоров.
 
В сфере охраны государственной границы задержано 2225 правонарушителей режима.
 
Не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 млн тенге, товаров народного потребления - на 1,3 млрд тенге, горюче-смазочных материалов - на 25 млн тенге.
 
Пресечена деятельность 57 нарушителей режима территориальных вод, изъято 98,7 км орудий браконьерского лова. Предотвращенный ущерб составил более 500 млн тенге.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.
 

Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами

01.04.2022, 20:45 31046
Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, в круг обязанностей первого заместителя премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ. Также Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
За заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики. Также в круг координируемых вопросов входит взаимодействие государства и гражданского общества. 
 
Заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координация международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями. В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами. 
 
Заместитель премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. 
 
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий. Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей, координации международных финансовых институтов. В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.
 

В Минобороны РК прокомментировали передвижение российской техники в Костанайской области

01.04.2022, 19:30 32451
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министерство обороны Казахстана прокомментировало появившееся в соцсетях видео, на котором заснята российская техника в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд", - сообщили в пресс-службе МО РК. 

 
В МО РК добавили, что подразделение находилось в Казахстане с 14 марта в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области.
 
Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля "Союз МС-21", а также приземление корабля "Союз МС-19".
 
 

Аким Жетысуского района Алматы прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат"

01.04.2022, 19:18 26826
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Земельный участок площадью 97 соток, расположенный в Жетысуском районе, ул. Северное кольцо, 9, на основании постановления акимата Алматы от 3 апреля 2015 года первично был предоставлен ТОО "ТКМ" в аренду до 3 марта 2018 года (договор аренды от 16 апреля 2015 года).
 
В связи с истечением срока ТОО "ТКМ" несвоевременно обратилось в акимат города в апреле 2018 года о продлении аренды на земельный участок, на что получило отказ, который впоследствии был обжалован ими в суде.
 
Решением специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) от 07.08.2018 г. ТОО "ТКМ" отказано в удовлетворении требований в полном объеме.
 
Постановлением городского суда от 19.12.2018 г. решение первой инстанции оставлено без изменения.
 

Далее земельный участок был передан в июне 2019 года как инвестиционный проект, затем предоставлен ТОО "Almaty CPS" во временное, краткосрочное землепользование сроком на 4 года 11 месяцев. Данное решение акимата было также обжаловано в суде, и договор аренды был расторгнут. Таким образом, суд поставил точку в этом споре, и земля в настоящее время находится во владении государства", - сообщила аким.

 

Для того чтобы обеспечить интересы предпринимателей, все это время находящихся на спорной территории и плативших арендную плату ТОО "ТКМ", не имеющему на взимание аренды никаких законных прав, мною были проведены ряд встреч как с предпринимателями, так и с директорами соседних модернизированных рынков", - добавила Гульнара Кокобаева.

 
Она отметила, что в ходе встреч с предпринимателями были высказаны опасения в отношении того, что соседние рынки будут заставлять выкупать их торговые места или повысят аренду и т.д. 
 

Для того чтобы соблюсти их интересы, мною были приглашены все директора соседних рынков, которые дали гарантии и готовы их закрепить в письменных договорах аренды, при этом они дали льготы в виде каникул в течение определенного периода от 1 до 3 месяцев, неповышения суммы за аренду в течение года и т.д.", - сообщила аким района.

 
По ее словам, некоторые из предпринимателей уже заключили такие договоры. Учитывая последние события, есть признаки того, что ТОО "ТКМ" использует арендаторов в собственных интересах.
 

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