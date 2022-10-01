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Министры энергетики государств - членов ОТГ обсудили актуальные вопросы

30.09.2022, 20:08 17056
Министры энергетики государств - членов ОТГ обсудили актуальные вопросы
Фото: Министерство энергетики РК
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Алматы состоялось заседание министров энергетики Организации тюркских государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
28 сентября в Алматы под председательством РК состоялось второе заседание министров энергетики государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ), впервые в очном формате, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
 
Министры обсудили приоритетные направления устойчивого развития энергетики государств-членов и наблюдателей ОТГ.
 
По словам министра энергетики РК Болата Акчулакова, Казахстан активно развивает двустороннее сотрудничество со всеми странами - участницами и наблюдателями ОТГ.
 

На данном этапе считаю своевременным углубленно изучать точки соприкосновения и находить общие, приемлемые для всех наших стран подходы по обсуждению энергетического сотрудничества", - отметил Болат Акчулаков.

 
На втором заседании министров энергетики государств - членов ОТГ были подписаны важные документы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества на ближайшие 5 лет - программа энергетического сотрудничества ОТГ (2023-2027) и план мероприятий по ее реализации.
 
В рамках заседания также были проведены двусторонние встречи с министрами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.
 
27-28 сентября состоялось заседание рабочей группы ОТГ в сфере энергетики с целью согласования программы энергетического сотрудничества ОТГ (2023-2027) и плана мероприятий по ее реализации. Наряду с этим состоялся семинар по проведению аукционных торгов ВИЭ в Казахстане.
 

новости по теме

Для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый" коридор

01.10.2022, 14:33 366
Для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый" коридор
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, в ходе которого стало известно об открытии "зеленого" коридора для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного. При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК, сообщила пресс-служба премьер-министра.
 
По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилен контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов.
 
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – Директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.
 

Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет", - заверил он.

 
При этом премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.
 

Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр отметил, что нужно принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.
 
Алихан Смаилов также поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.
 

Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны", - сказал Алихан Смаилов.

 
Подводя итоги совещания, премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.
 

В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.
 
С докладами также выступили: по увеличению числа внутренних рейсов, авто и железнодорожным перевозкам - министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по работе ЦОНов - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, по разъяснению прав и гарантий граждан при аренде жилья - министр юстиции Канат Мусин.
 
Об обстановке в регионах доложили аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, заместители акимов Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, Костанайской - Ерлан Спанов, Актюбинской - Ермек Кенжеханулы.
 

В правительстве рассмотрели актуальные проблемы развития Атырауской области

30.09.2022, 20:18 16661
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам решения актуальных проблем развития Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обсуждены вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов, строительства мостов и автомобильных дорог областного и районного значения, многофункционального медицинского учреждения (включая перинатальное и онкологическое отделения), реконструкции канализационно-очистных сооружений, завершения ремонтных работ на заводе "Болашак" и обводнительно-оросительных каналах, дополнительного выделения средств для поддержки сельхозформирований, сокращения трехсменного обучения, строительства объектов образования и др., сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию местной сети дорог выделено 13,6 млрд тенге: всеми видами строительно-монтажных работ охвачено 45 км дорог. По итогам года их долю в нормативном состоянии планируется довести до 74%.
 
Премьер-министр подчеркнул, что нужно ускорить работы по улучшению качества дорог, так как сейчас этот показатель в области один из самых низких в стране.
 

Если не ускорить поставки битума сейчас, то к зиме он станет не нужен. Все решения на должном уровне приняты. Эту проблему необходимо взять на ежедневный контроль и ускорить работу", - сказал Алихан Смаилов.

 
Подводя итоги совещания, премьер-министр поручил госорганам совместно с акиматом Атырауской области своевременно и полностью доработать все рассмотренные вопросы.
 

Токаев обсудил вопросы развития атомной энергетики в РК с руководителями зарубежных научных организаций

30.09.2022, 19:34 18031
Токаев обсудил вопросы развития атомной энергетики в РК с руководителями зарубежных научных организаций
Фото: Акорда
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава государства провел встречу с руководителями зарубежных научных организаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущим научным сотрудником Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерием Несвижевским и директором Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григорием Трубниковым, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной.
 
Президент отметил, что наша страна является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии. По его словам, Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В стране имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.
 
Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане, использования современных ядерных технологий, практической подготовки отечественных квалифицированных кадров.
 

Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК

30.09.2022, 18:25 19701
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асел Жанасова родилась в 1987 году в городе Алматы. Окончила Кембриджский университет.
 
Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи ENRC Kazakhstan.
 
В 2016-2017 годы - председатель правления АО "НУХ "Зерде".
 
В 2018-2020 годы - управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".
 
С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции РК.
 

Президент РК посетил педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова

30.09.2022, 17:25 20851
Президент РК посетил педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова
Фото: Акорда
СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Абайскую область посетил педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися, сообщает Акорда.
 
В ходе открытой беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.
 

Учитель - благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы", - подчеркнул глава государства.

 
Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.
 
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с общественностью Абайской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о мировом геополитическом обострении.
 

Замуправделами президента освобожден от должности

30.09.2022, 15:57 22826
Замуправделами президента освобожден от должности
Фото: gov.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя управляющего делами президента Жакана Талгата Амангелдиулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан Жакан Талгат Амангелдиулы", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте Акорды.

 

Токаев: дружба Валиханова и Достоевского - взаимообогащение культур двух народов

30.09.2022, 13:30 26266
СЕМЕЙ. 30 сентября - Дружба Шокана Уалиханова и Федора Достоевского - яркое свидетельство взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов, заявил на встрече с общественностью Абайской области президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он напомнил, что в прошлом году в Семее прошли памятные мероприятия, посвященные 200-летию классика русской и мировой литературы Федора Достоевского. Этот юбилей отмечался под эгидой ЮНЕСКО.
 

Как известно, Федор Достоевский, находясь в ссылке, прожил в Семее несколько лет и подружился с нашим выдающимся ученым Шоканом Уалихановым. Их дружба стала ярким свидетельством взаимопроникновения и взаимообогащения культур двух народов", - подчеркнул президент.

 
Он отметил, что Семей - исторический центр отечественной науки и образования, искусства и культуры.
 

120 лет назад в этом городе было открыто первое в нашей стране учебное заведение по подготовке учителей. В нем обучались представители национальной интеллигенции Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймаутов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Шакен Айманов. Музыкально-драматический театр Семея положил начало казахскому театральному искусству. Национальный футбол тоже зародился в этом городе. Здесь впервые в нашей стране были открыты историко-краеведческий музей, публичная библиотека, архив, телеграф. Поэтому наш народ почитает эту землю как место, где формировалась казахская духовность", - сказал глава государства.


Напомним, сегодня глава государства провел встречу с общественностью области Абай. На ней президент поручил правительству решить проблему нехватки мест в школах Абайской области, рассмотреть вопрос строительства в Семее современной ТЭЦ, а также заявил о необходимости начать масштабные геологические изыскания в Абайской области.  
 

Президент наградил ветеранов, рабочих и артистов Абайской области

30.09.2022, 12:48 27366
Президент наградил ветеранов, рабочих и артистов Абайской области
Фото: Depositphotos
СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственных наград, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно указу президента, опубликованному на сайте Акорды, за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
 
 - орденом "Парасат" - артист КГКП "Театр имени Абая" Бекен Имаханов;
 
 - орденом "Парасат" - ветеран труда Амантай Мукатаев;
 
 - орденом "Құрмет" - машинист крана ТОО "ПК "Цементный завод Семей" Светлана Пономарева;
 
 - медалью "Ерен еңбегі үшін" - оператор поливных машин КХ "Кайнар Агро" Михаил Лебедев;
 
 - медалью "Шапағат" - директор ТОО "Көкпекті жолдары" Гульназ  Нургалиева.

Ранее президент наградил ветеранов, учителей Туркестанской области.
 

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