Премьер-министр ознакомился с новыми инвестиционными проектами в Туркестанской области

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Туркестан. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс "Караван-сарай", где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, - В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс "Караван-сарай", где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министру были презентованы новые инвестиционные проекты по строительству газовой и солнечной электростанций, углехимического, нефтехимического и сернокислотного заводов, химического комплекса по производству каустической соды, ПВХ, карбида кальция и цемента, водовода с каскадом ГЭС на реке Угам, тепличного комплекса, откормочной площадки и др.

Все проекты являются социально и экономически важными для области. Они позволят создать постоянные рабочие места и значительно увеличат объем выпуска промышленной продукции. Акимату области необходимо взять на особый контроль их своевременную реализацию и обеспечить необходимой инфраструктурой", - сказал Алихан Смаилов.

В частности, по его словам, запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость южного региона, а новые аграрные объекты внесут значительный вклад в реализацию поручений президента по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В ходе встречи инвесторы озвучили ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.

Премьер-министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко- и этнотуризм. В частности, Алихану Смаилову был представлен проект туристско-рекреационного комплекса "Каскасу", где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тысяч посетителей в день.

Высока экономическая эффективность объектов туризма, оказывающих качественные услуги круглый год. Считаю, что у Туркестанской области в этом направлении есть очень большой потенциал", - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, он подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с благоустройством государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".