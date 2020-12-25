В Нур-Султане в 2020 году введут 3 млн квадратных метров жилья

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по контролю за ходом строительства нового центра Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В столице действует Комплексный план по застройке города на 2019-2023 годы. В текущем году в Нур-Султане будет введено в эксплуатацию порядка 3 млн квадратных метров жилья, включая 8 тыс. квартир доступного льготного жилья. Проводится работа по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых массивов, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Отмечается, что в рамках решения проблемы дольщиков в текущем году будет завершено строительство 20 объектов (в 2019 году - 10). В начале декабря введен в эксплуатацию ЖК "Гарант" с 7-летней историей. Оставшиеся 22 проблемных объекта планируется ввести в эксплуатацию в период с 2021 по 2023 годы.

Также в этом году в столице благоустроено 150 дворов и 60 общественных пространств (760 тыс. квадратных метров), посажено 106 тыс. зеленых насаждений.

По информации пресс-службы, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично переведены на газ. Завершено строительство подводящего газопровода к жилому массиву Коктал. В жилом массиве Железнодорожный проложено 100% распределительных сетей. На завершающей стадии находятся часть "Агрогородка", жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, ведутся работы по газификации жилых массивов Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. В целом в жилых массивах столицы проложено около 300 километров газопровода, свыше 5 тыс. домов обеспечены доступом к системе газоснабжения.

В 2020 году в столице завершено строительство 12 школ, что в 2 раза больше показателя прошлого года. В 2021 году планируется дополнительно построить и ввести в эксплуатацию 15 школ.

Премьер-министр подчеркнул, что все вопросы, связанные с краткосрочным и долгосрочным развитием города, должны быть синхронизированы с Комплексным планом по компактной застройке столицы на пятилетний период.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание развитию столицы. Необходимо принять все меры по качественному и своевременному исполнению мероприятий Комплексного плана по застройке Нур-Султана", - сказал Мамин.

Глава правительства акцентировал внимание на необходимости активизации работы по привлечению инвестиций в развитие столицы, обеспечения запланированных объемов строительства жилищной, социально-культурной и транспортной инфраструктуры, а также решения проблем водообеспечения и благоустройства города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства