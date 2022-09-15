В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Фото: скриншот с видео на телеканале Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Сегодня открывается VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во Дворце Независимости в 10.00 начнется церемония официального открытия съезда. В ходе мероприятия с приветственной речью выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, съезд проходит 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участие в его работе принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира.
Основной темой масштабного мероприятия является "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".
Формат съезда предполагает проведение разноформатных встреч религиозных лидеров, пленарных заседаний на торжественном открытии и закрытии съезда; четырех секционных заседаний; двусторонних встреч президента РК, руководителя секретариата съезда с главами делегаций и авторитетными участниками", - сообщили организаторы.