В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", - сообщает Акорда.

Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

Глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.

Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея отметил наличие у Казахстана всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.