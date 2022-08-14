В Нур-Султане стартовали VIII Армейские международные игры

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В торжественной церемонии открытия АрМИ-2022, состоявшейся в Национальном университете обороны, приняли участие представители вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В торжественной обстановке об открытии VIII Армейских международных игр на территории Казахстана объявил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Обращаясь к участникам международных игр, руководитель оборонного ведомства Казахстана отметил важную роль состязаний в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих.
Военные игры стали новым символом сотрудничества, залогом мира и солидарности, поистине превратились в новую и совершенную форму взаимодействия армий различных государств, повышения уровня боеспособности, профессионализма вооруженных сил стран-участниц", - подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
В этом году на территории нашей страны проводятся три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок". Последние два Казахстан принимает впервые.
Всего в трех конкурсах примут участие 26 команд стран-участниц. Соревнования минометных расчетов развернутся на учебном полигоне в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. В Щучинске Акмолинской области на полигоне "Амандык" пройдет конкурс военных топографов. На базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области состоятся состязания армейских стрелков.