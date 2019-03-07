Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - 10 казахстанских пунктов пропуска нуждаются в модернизации. На эти цели будет направлены средства, полученные в качестве льготного кредита от правительства Китая, передает Kazakhstan Today.

В рамках займа КНР планируется провести модернизацию и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году", - сообщил первый вице-премьер-министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.

Он представил вниманию депутатов проект закона "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита". Рамочное соглашение подписано в июне 2018 года в рамках визита главы государства в Пекин.

Смаилов пояснил, что одним из приоритетов развития экономики Казахстана является развитие новой Евразийской логистической инфраструктуры, в связи с чем необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создание и модернизацию транспортных коридоров. В этих целях необходимо развитие таможенной инфраструктуры пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границы ЕАЭС.

Имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока. Примером является сложившаяся ситуация на казахстанско-узбекской границе. Перед пунктами пропуска со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление от 70-ти до 300 автотранспортных средств (АТС) в сутки, перевозчики простаивают в очередях до трех суток", - говорится в докладе главы Минфина.

Для увеличения пропускной способности Минфин разработал концепцию "Эталонного пункта пропуска", согласно которой казахстанские пункты пропуска планируется обустроить обязательным физическим разделением потоков движения (без перекрещивания линий движения). Будут установлены единые сквозные автоматизированные коридоры технического контроля для безостановочного движения транспортных средств.

Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - резюмировал министр.

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