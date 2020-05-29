Сенат: из Казахстана в офшоры выведено $140 млрд

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - По данным международных организаций, из Казахстана в офшоры за 20 лет выведено порядка $140 млрд, при этом привлечь виновных к ответственности и вернуть средства практически невозможно. Об этом заявила депутат сената Ольга Перепечина, озвучивая сегодня запрос на имя премьер-министра и главы Нацбанка, передает корреспондент агентства.

Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как у нас отсутствует единая система мониторинга и оценки. Государством не проводятся соответствующие исследования. Поэтому мы вынуждены обращаться к оценкам экспертных организаций. Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка $140 млрд", - заявила Перепечина.

По ее информации, с 2015 по 2019 годы в производстве Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел. В суд было передано три уголовных дела.

Порядка 70%, или 170 дел, были прекращены в связи с отсутствием в деянии состава правонарушения. То есть факт вывода капитала за границу есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение. Из 238 только три дела были направлены в суд, и даже в рамках этих трех дел вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как это не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом", - отметила депутат.

Она также сообщила, что одной из причин низкой направляемости дел данной категории в суд является сложность доказывания умысла виновного на невозвращение денежных средств из-за границы. "Субъекты, чей умысел был изначально направлен на невозвращение денежных средств, готовят документальные подтверждения в виде гарантийных писем, формально подтверждающих будущее исполнение контракта", - отмечается в запросе. При этом депутат подчеркнула, что есть множество легальных способов вывода денежных средств за пределы РК.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. Для результативной деятельности по противодействию незаконному выводу капитала в первую очередь необходимо проведение качественного мониторинга. Есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого явления, как отток капитала за границу? И какой государственный орган будет его осуществлять?" - обратилась Перепечина к главам правительства и Нацбанка.

Она также отметила, что, согласно информации Службы экономических расследований, существуют сложности по обмену информацией с соответствующими службами иностранных государств. "Что делается в этом направлении? Вырабатываются ли какие-то международные договоры, облегчающие и ускоряющие взаимодействие СЭР со службами иностранных государств?" - задала депутат второй вопрос.

Перепечина подчеркнула, что "национальное законодательство допускает использование множества легальных способов вывода денежных средств за границу, при этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж средств".

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