Более 140 семей справили новоселье в День города в Талдыкоргане

Талдыкорган. 10 октября. Kazakhstan Today - В честь празднования Дня города в Талдыкоргане 147 семей обрели собственное жилье, передает Kazakhstan Today.

Вручили ключи многодетным семьям, матерям-одиночкам, детям-сиротам и инвалидам I, II группы заместитель акима Алматинской области Рустам Али и аким города Талдыкоргана Галымжан Абдраимов.

Сегодня более 130 талдыкорганских семей стали жителями коттеджного городка и нового микрорайона Коктем. Также мы вручили ключи от квартир 16 медицинским работникам. Для решения жилищного вопроса для медработников в текущем году приобретено 127 квартир на 756 млн тенге и до конца года еще 64 медработника в Талдыкоргане получат свой дом. А на следующий год специально для медиков запланировано строительство 60-квартирного жилого дома в областном центре", - сказал Рустам Али.

Стоит также отметить, что власти Жетысуского края уделяют особое внимание одному из направлений государственной политики - обеспечению граждан доступным жильём.

В целом в этом году в рамках государственных программ планируется обеспечить жильем порядка трех тысяч очередников региона. Часть из них празднуют большое новоселье сегодня, в день рождения Талдыкоргана", - поделился аким города Галымжан Абдраимов.

Кроме того, в этом году на строительство жилья из бюджета выделено порядка 40 млрд тенге, а также в текущем году в регионе ведется строительство более 240 тыс. квадратных метров жилья, из них до конца года планируется ввести в эксплуатацию 532 дома на 1630 квартир.

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