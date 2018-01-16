140 казахстанских госслужащих рекомендовали к увольнению по итогам аттестации

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140 казахстанских госслужащих рекомендовали к увольнению по итогам аттестации16.01.2018
  • Фото: new.inform
Государство  12:47

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - 140 казахстанских госслужащих были рекомендованы к увольнению после аттестации в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году впервые аттестация госслужащих охватила всех служащих корпуса "Б". Была обеспечена прозрачность проведения всех ее этапов. В состав аттестационных комиссий вошли представители от общественных советов, научно-экспертной, академической среды, общественных объединений. Всего аттестацию в 2017 году прошли 66 853 государственных служащих, сообщил официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По его словам, акцент при аттестации был сделан на проверку не только профессиональных навыков, но и личных качеств госслужащих. Тестирование на оценку личных компетенций позволило определить уровень этичности, честности, беспристрастности, ориентацию на потребителя услуг, предполагающую способность выявлять потребности и решать проблемы населения в рамках закона и иные важные для служения государству и обществу качества.

Результаты тестирования показали, что среди служащих высшего управленческого звена центральных государственных органов наиболее развиты компетенции "Принятие решений" и "Ориентация на потребителя услуг", в то время как у управленцев местных исполнительных органов в большей степени выражены компетенции "Стрессоустойчивость" и "Информирование потребителей услуг".

Определены компетенции, требующие дальнейшего развития.

Так, работники министерств недостаточно проявляют компетенцию "сотрудничество", то есть выстраивание конструктивных взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Между тем у региональных служащих зачастую не хватает компетенции "Саморазвитие".

В настоящее время Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан разработаны программы по развитию личных компетенций, дифференцированные в зависимости от уровня управления. Обучение по данным программам будет начато в текущем году в рамках повышения квалификации государственных служащих.

В целом по итогам аттестации 61 115 человек соответствуют занимаемым должностям, 4851 рекомендованы к повышению в должности, 747 - к понижению, 140 - к увольнению. На сегодня на основании решений аттестационных комиссий 1405 служащих уже продвинулись по карьерной лестнице, заняв вышестоящие должности.
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