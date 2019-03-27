155 специальностей вошли перечень приоритетных для Казахстана

Астана. 29 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazakhstan Today.





Стипендия "Болашак" является одним из приоритетных направлений, обозначенных главой государства, как уникальный механизм реализации новых масштабных проектов", - сказала госсекретарь, открывая заседание.





В рамках заседания комиссии был заслушан отчет Министерства образования и науки об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы "Болашак".





Решением комиссии утвержден Перечень приоритетных специальностей на 2019 год. Он содержит 155 специальностей. Определены категории для прохождения стажировок в рамках международной стипендии "Болашак". На 2019 год установлено 555 стипендий, сообщает пресс-служба Акорды.





Стипендия присуждена 71 претенденту, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира. По итогам заседания государственный секретарь дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак", - уточнили в пресс-службе.





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