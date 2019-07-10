15 июля состоится расширенное заседание правительства с участием президента РК

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - 15 июля состоится расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

"В следующий понедельник будет расширенное заседание с участием президента. Этот вопрос (экономика простых вещей) еще раз будет рассмотрен. Акимам нужно быть готовыми", - сказал глава правительства.

Напомним, сегодня на заседании рассмотрены вопросы развития "экономики простых вещей" в рамках исполнения задачи по наращиванию отечественного производства товаров народного потребления, поставленной Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в послании народу Казахстана, и выполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики, данных в ходе рабочих поездок в регионы страны.

Аскар Мамин поручил акимам регионов активизировать работу с бизнесом по проектам "экономики простых вещей".

В работе Проектного офиса находятся более 1500 проектов "экономики простых вещей" на сумму более 1 трлн тенге.

По проектам "экономики простых вещей" высокая активность бизнеса проявляется в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской областях. В свою очередь, акимам Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и города Нур-Султана поручено усилить работу по наращиванию производства товаров народного потребления, в том числе с акцентом на объем и стоимость выпускаемой продукции.

Глава правительства РК сообщил, что с учетом предложений бизнес-сообщества и государственных органов были внесены изменения в условия льготного финансирования для развития проектов "экономики простых вещей". В частности, снижена процентная ставка до 6%, внедрен льготный период по выплате займа, включено 45 новых видов выпускаемой продукции. Принятые меры позволят расширить круг компаний - получателей льготного финансирования.

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