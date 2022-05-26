Оформить автомобиль за 15 минут: ряд госуслуг планируют оптимизировать в Казахстане

Фото: facebook/правительство для граждан

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации, в ходе которого рассмотрены реинжиниринг бизнес-процессов в госорганах, внедрение упрощенного механизма корректировки сведений о гражданах и юридических лицах, а также внедрение и развитие сотовой связи 5G, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, в настоящее время проводится комплексный реинжиниринг процессов и функций госорганов, а также сокращение документооборота и отчетности, который предполагает общее сокращение сроков и этапов в два раза.

Реинжиниринг позволит в разы сократить время оказания сервисов гражданам и бизнесу, улучшит взаимодействие госорганов в целом", - сообщил Мусин.

Под оптимизацию попал ряд популярных у граждан услуг, таких как покупка автомобиля, ликвидация ТОО, установление инвалидности, перепланировка квартиры, получение больничного листа и т.д. Полное внедрение изменений будет выполнено до конца года.

Также сформированы предложения по трансформации процессов ввоза и экспертизы лекарств, обеспечения граждан бесплатными медикаментами, приобретения и управления земельными участками, дистанционной постановки на воинский учет и другие. Они находятся на обсуждении с госорганами.

Кабмин также рассмотрел проблему частых ошибок в государственных базах данных, на которые жалуются казахстанцы.

Для изменения ситуации предлагается обеспечить публикацию госорганами сервисов для приема электронных заявок на корректировку сведений. Благодаря этому пользователь сможет оперативно отправлять запрос в уполномоченный госорган, не посещая нотариуса или ЦОН", - сообщает сайт главы правительства.





Кроме того, в правительстве обсудили внедрение в Казахстане стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT.

В 2021 году частным операторам было предоставлено право на тестирование технологии 5G в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Проведенные испытания показали хорошие результаты: эффективная зона покрытия частот - более 10 квадратных км, скоростной показатель - до 1,6 Гбит/с, уровень задержки - менее 10 мс", - сообщается на сайте.

Смаилов поручил дополнительно проработать механизмы распределения частот для сетей 5G и повторно внести обновленные предложения на рассмотрение комиссии.