160 тысяч обращений с начала года приняли в партии Nur Otan

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НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - С начала года в общественные приемные партии "Nur Otan" обратилось порядка 160 тысяч казахстанцев. Депутатами и руководителями госорганов проведено свыше 31 тысячи приемов граждан, сообщает официальный сайт партии nurotan.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как показал анализ, наибольшее количество обращений связано с вопросами социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и др. На сегодня 98% обращений решены, оказана консультативная, правовая и иная помощь. 2% находятся на исполнении.





Нур Отан

Так, в городе Караганды в общественную приемную партии обратились жители домов улицы Бобруйская с просьбой провести центральное отопление и горячее водоснабжение. После вмешательства нуротановцев данный вопрос был решен положительно, проведены соответствующие ремонтно-строительные работы.

В Алматы в общественную приемную Турксибского района жители обратились с просьбой оказать содействие в асфальтировании нескольких внутрирайонных дорог. В результате были проведены ремонтные работы по улице Айтыкова протяженностью 1,3 километра, по улице Сокольского - 1,4 километра и по улице Свободная - 900 метров.

В Шымкенте в партию обратился житель города Кенес Сейтаев с жалобой на аварийное состояние моста по улице К. Молдабекулы. В Енбекшинском районном филиале партии "Nur Otan" оперативно отреагировали на данное обращение и обеспечили исполнение данного вопроса.

В свою очередь, в Акмолинской области депутаты района Биржан сала решили вопрос благоустройства микрорайона Абылайхан города Степняка, где отсутствовали подъездные пути и детские игровые площадки, не было освещения. Членами фракции партии "Nur Otan" был направлен депутатский запрос акиму города Степняка, а после выделены соответствующие средства. В результате заасфальтирована территория микрорайона, подключены уличные фонари освещения, установлена игровая детская площадка и др.

Напомним, что со своими вопросами можно обратиться в Республиканскую общественную приемную партии "Nur Otan" по следующим контактам:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный);

2. WhatsАpp: 8 700 800 4441

Запись на прием осуществляется не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения приема.

На базе Республиканской общественной приемной партии также действует специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.