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160 тысяч обращений с начала года приняли в партии Nur Otan

08.12.2021, 16:11 59455
160 тысяч обращений с начала года приняли в партии Nur Otan
Фото: Нур Отан
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - С начала года в общественные приемные партии "Nur Otan" обратилось порядка 160 тысяч казахстанцев. Депутатами и руководителями госорганов проведено свыше 31 тысячи приемов граждан, сообщает официальный сайт партии nurotan.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как показал анализ, наибольшее количество обращений связано с вопросами социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и др. На сегодня 98% обращений решены, оказана консультативная, правовая и иная помощь. 2% находятся на исполнении.


Нур Отан
Так, в городе Караганды в общественную приемную партии обратились жители домов улицы Бобруйская с просьбой провести центральное отопление и горячее водоснабжение. После вмешательства нуротановцев данный вопрос был решен положительно, проведены соответствующие ремонтно-строительные работы. 
 
В Алматы в общественную приемную Турксибского района жители обратились с просьбой оказать содействие в асфальтировании нескольких внутрирайонных дорог. В результате были проведены ремонтные работы по улице Айтыкова протяженностью 1,3 километра, по улице Сокольского - 1,4 километра и по улице Свободная - 900 метров. 
 
В Шымкенте в партию обратился житель города Кенес Сейтаев с жалобой на аварийное состояние моста по улице К. Молдабекулы. В Енбекшинском районном филиале партии "Nur Otan" оперативно отреагировали на данное обращение и обеспечили исполнение данного вопроса.
 
В свою очередь, в Акмолинской области депутаты района Биржан сала решили вопрос благоустройства микрорайона Абылайхан города Степняка, где отсутствовали подъездные пути и детские игровые площадки, не было освещения. Членами фракции партии "Nur Otan" был направлен депутатский запрос акиму города Степняка, а после выделены соответствующие средства. В результате заасфальтирована территория микрорайона, подключены уличные фонари освещения, установлена игровая детская площадка и др.
 
Напомним, что со своими вопросами можно обратиться в Республиканскую общественную приемную партии "Nur Otan" по следующим контактам:
 
1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный); 
 
2. WhatsАpp: 8 700 800 4441
 
 
Запись на прием осуществляется не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения приема.
 
На базе Республиканской общественной приемной партии также действует специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.
 

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Глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности

09.12.2021, 18:05 4321
Глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы", - сообщает пресс-секретарь.

 
Как известно, основная задача пенсионной системы - обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений - шаг в правильном направлении. 
 

Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.


Напомним, что ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Казахстанцы не скрывали своего раздражения повышением порога достаточностидля снятия пенсионных накоплений, сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 
Сегодня сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности.
 

Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН

09.12.2021, 17:38 2134
Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН
Фото: gov.kz
СЕУЛ. 9 ДЕКАБРЯ - Представители Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в Саммите министров обороны государств-членов ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках мероприятия изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и подведены итоги реализации предложений "Действия для поддержания мира", выдвинутых Генеральным секретарем ООН в марте 2018 года, сообщается на сайте Минобороны РК
 
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинформировал участников конференции о деятельности Казахстана в поддержании мира, отметив активное участие государства в миротворческих операциях Организации.
 

В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения", - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

 
Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН.
 
С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 000 военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.
 
Всего в двухдневной встрече, посвященной вопросам миротворческой деятельности ООН приняли участие представители 75 стран, в том числе 45 министров обороны и иностранных дел, а также высокопоставленные сотрудники международных организаций, сообщает сайт ООН
 

По итогам конференции 62 страны взяли на себя новые обязательства по поддержке миротворческой деятельности ООН. Так, 36 стран обещали содействовать укреплению военного и полицейского потенциала миротворчества, в том числе направить дополнительные контингенты, включая подразделения быстрого развертывания. Южная Корея, где проходила встреча, объявила о намерении выделить странам-партнерам 16 вертолетов, которые те смогут использовать в миротворческих миссиях. 45 стран изъявили готовность улучшить техническое оснащение миссий и работу медперсонала. Участники конференции также подтвердили намерение повышать роль женщин в миротворческих операциях ООН и сотрудничать в сфере сокращения экологических последствий миротворческой деятельности организации". 

 
В настоящее время в составе 12 миссий ООН служат 87 тысяч человек из 120 стран. 


 

Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер

09.12.2021, 15:14 34480
Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер
Фото: skpower.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, более половины из них - хищения субсидий. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что субсидии в сельском хозяйстве являются одной из коррупционных зон. 
 
По словам главы антикоррупционного ведомства, за 5 лет на субсидии выделены порядка 2 трлн тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищения субсидий. 
 

Проведённый анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Остановлюсь на нескольких примерах. Есть такая программа – паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На него выделено за 5 лет более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путём фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышение в 2-3 раза стоимости оборудования. К примеру, выявлен ряд преступлений из числа работников "Национальный аграрный научный центр" при МСХ. Он администрирует базу "Идентификация сельскохозяйственных животных", которая предназначена для учёта поголовья скота и её данные используются при получении субсидий. Так вот, работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создавали коррупционные схемы", - сказал спикер.

 
В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого Центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. "Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от их имени оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе. При этом, цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и чёрная бухгалтерия на 300 млн тенге. Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге ушли на ветер", - сообщил глава ведомства. 
 
Он отметил, что были зафиксированы факты, когда солнечные панели лежали в упаковке и использовались на совсем другие бытовые нужды. 
 

В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя, это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов, эффективность, качество и стоимость сельхозпродуктов", - сказал Ахметжанов.


Дополнено: В целом глава Антикора отметил, что на сегодня расследуются 62 уголовных дела о хищении субсидий практически во всех регионах, арестованы 16 человек. Кроме того, по данным делам проходят 2300 фермеров. 

В другой ситуации фермеров можно было сделать пособниками и привлечь совместно с должностными лицами к уголовной ответственности. Но глубокий анализ всех этих схем показал, что во многом они стали жертвами и заложниками преступных схем", - заявил Марат Ахметжанов.


Он также сообщил, что при разработке госпрограмм не были учтены ни научные, ни экономические аспекты выделяемых средств. Целевые индикаторы ориентированы не на результат, а на процессы, при этом наблюдается полная бесконтрольность расходования средств. 

Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявлений, субсидии распределяются несправедливо, в базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу: "кто успел, тот и получил", а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются только "своим". Более того, бесплатная по закону госулуга подачи заявок на деле оказалась платной", - заявил он Марат Ахметжанов.


По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению выявленных недостатков в системе субсидирования, которая исключит коррупционнее риски. По итогам проведенного Антикором анализа в адрес МСХ внесено 170 рекомендаций. 

Полагаем, что при принятии изменений не должно быть спешки, нужно дать возможность сельхозпроизводителям, фермерам прощупать новшества, получить от них обратную связь, исправить ошибки и только потом вводить новые правила в действие. Это и есть принцип концепции "слышащего государства". Поэтому предлагается пойти путем пилотной апробации новелл в отдельно взятых областях", - сказал он. 



Напомним, что этим летом вследствие засухи в двух регионах Казахстана - Мангистауской и Кызылординской - зафиксирован массовый падеж скота. Но причиной гибели сельхозживотных стали не только аномальные погодные условия, но и неразвитость кормовой базы, а также неудовлетворительное состояние пастбищ. 

Позднее в Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.

Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - заявил в августе этого года Ербол Карашукеев, который на тот момент исполнял обязанности министра сельского хозяйства.


Он сообщил, что до независимости Казахстана в Мангистауской области было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 километров. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. Общая его численность увеличилась почти на 15%. А количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 годы построены и восстановлены порядка 400 колодцев и скважин.

 

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