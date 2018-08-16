17-28 сентября в Мангистауской области пройдет учение ВС РК "Батыс-2018"

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев проверил ход подготовки соединений и воинских частей западного региона к проведению учения "Батыс-2018", передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы военного ведомства, стратегическое командно-штабное учение "Батыс-2018" пройдет на территории Мангистауской области в период с 17 по 28 сентября 2018 года. Участие в нем примут воинские части и подразделения сухопутных войск, сил воздушной обороны, военно-морских сил, сил специальных операций, специальных войск и материально-технического обеспечения.

В ходе рабочей поездки начальник Генштаба "проверил готовность объектов к проведению учения, вопросы оборудования пунктов управления, мест хранения вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, а также порядок проведения основных этапов практических действий войск".

По итогам поездки даны конкретные поручения по вопросам организации всестороннего обеспечения и взаимодействия войск.

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