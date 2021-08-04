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Министерство образования аннулировало результаты ЕНТ 19 абитуриентов

03.08.2021 5617
Министерство образования аннулировало результаты ЕНТ 19 абитуриентов
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - По аналогии с прошлым годом после завершения ЕНТ сотрудники Национального центра тестирования просматривают видеозаписи с участием 145 тысяч абитуриентов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
И в прошлом году после введения правил о просмотре видеозаписей с камер наблюдения по завершении ЕНТ были выявлены нарушения и аннулированы результаты 152 абитуриентов, 91 из которых лишился уже присужденных образовательных грантов, сообщает пресс-служба МОН РК.
 
Усиление контроля уже привело к тому, что количество попыток пронести запрещенные предметы за три года существенно уменьшилось от 128 000 в 2019 году до 1296 в 2020 и 758 случаев в 2021 году, а количество попыток использовать запрещенные предметы во время самого тестирования сократилось с 2363 в 2019 до 749 в 2021 году.
 
В первую очередь сотрудники Наццентра тестирования проверяют видеозаписи с участием тестируемых, набравших более 100 баллов. Также разбирают случаи, когда количество баллов, набранных абитуриентом во время сдачи ЕНТ в марте и в мае - июне, значительно разнится.
 
После детального просмотра части видеозаписей ЕНТ этого года выяснилось, что 19 абитуриентов пользовались шпаргалками и нарушали правила. В связи с этим их результаты были аннулированы.
 

Мы проводим такую тщательную проверку для того, чтобы наши выпускники надеялись только на свои знания. Поэтому комиссия приняла решение аннулировать результаты 19 абитуриентов, и теперь они не смогут участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Но с учетом того, что речь все-таки идет о детях, они смогут обучаться в вузах на платной основе. Мы продолжим смотреть видеозаписи, и при выявлении нарушений результаты и даже уже присужденные гранты будут аннулированы", - отметила исполняющая обязанности директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова.

 

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