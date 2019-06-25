Два железнодорожных вокзала Алматы с 1 июля перейдут в коммунальную собственность

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - С 1 июля текущего года железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 перейдут в коммунальную собственность акимата города, передает Kazakhstan Today.

Причиной передачи вокзалов является необходимость реконструкции, которая позволит увеличить пропускную способность и создать более комфортные условия для пассажиров. Реконструкция Алматы-1 предполагает строительство современных конкорсных переходов, расширение существующего подземного перехода и установку эскалаторов", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

В ведомстве также отметили, что по поручению акима города расходы на реконструкцию вокзала Алматы-1 были оптимизированы за счет сдачи в аренду коммерческих объектов в черновой отделке. Таким образом, отпадет необходимость внутренней отделки помещения, приобретения технологического оборудования и установки инженерных приборов.

Кроме того, были сокращены расходы на дизайн здания. Он будет лаконичным, эффективным и отвечать всем современным требованиям, но в то же время в нем отсутствуют дорогостоящие детали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства