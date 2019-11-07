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Медорганизации Алматы должны завершить до 1 декабря техническую подготовку к ОСМС

06.11.2019, 20:27 5428
Медорганизации Алматы должны завершить до 1 декабря техническую подготовку к ОСМС
Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Алматы под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялось совещание с участием руководителей негосударственных медицинских организаций мегаполиса, на котором рассмотрен ход подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает Kazakhstan Today.
 
Ержан Бабакумаров подчеркнул важность полной технической готовности к внедрению ОСМС. На данный момент по всей стране продолжается работа по поэтапному переходу к системе обязательного социального медицинского страхования.
 

На сегодняшний день во всех 92 частных медицинских организациях, оказывающих помощь в рамках ГОБМП, установлены медицинские информационные системы. Однако не во всех завершен процесс интеграции с системами Минздрава и соцстрахования", - отметил заместитель акима города.

 
В марте 2018 года приказом министра здравоохранения Республики Казахстан №127 были определены минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС). Одним из главных требований указана интероперабельность с информационными системами Минздрава.
 
"Не все разработчики выполнили свои обязательства, из-за чего медицинские организации, установившие их системы, на сегодня не готовы к работе в формате ОСМС", - сказал Ержан Бабакумаров, поручив обеспечить полную техническую готовность всех медицинских организаций к внедрению ОСМС к 1 декабря 2019 года.
 
Кроме того, заместитель акима поручил форсировать работу аккредитации стандартов предоставления медицинских услуг частными медицинскими организациями.
 
На совещании также выступили руководитель управления цифровизации Баян Конирбаев и заместитель директора Алматинского филиала РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК Камила Файзуллина.
 

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