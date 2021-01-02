С 1 января вводится ограничение на снятие наличных денег

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил о введении с 1 января 2021 года ограничений на снятие наличных денег, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег. Это предусматривает обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения и (или) документы для получения информации о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер", - говорится в сообщении ДГД.

С учётом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений: по низкой степени риска - об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег; по высокой степени риска - о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним: совместным постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №150 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года №95 утверждены предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъекты предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов.

Согласно документу, утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:

1) 20 млн тенге - для субъектов малого предпринимательства;

2) 120 млн тенге - для субъектов среднего предпринимательства;

3) 150 млн тенге - для субъектов крупного предпринимательства.

Отметим, что вышеуказанные лимиты не распространяются на следующих субъектов предпринимательства:

1) субъекты микропредпринимательства;

2) субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);

3) субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами;

4) банки второго уровня и Национальный оператор почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в НБРК, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.

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