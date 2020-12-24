В Минфине разъяснили, кто и как будет подавать декларацию об активах и обязательствах в 2021 году

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Согласно закону Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", с 1 января 2021 года в стране вводится всеобщее декларирование, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК, в Налоговом кодексе предусмотрено, что введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

В ходе первого этапа, который должен начаться уже с 1 января 2021 года, декларацию об активах и обязательствах обязаны представить лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в РК" и законах РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Данная декларация представляется один раз для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему декларирования и последующего мониторинга прироста имущества. Вышеуказанные граждане должны отражать сведения об активах и обязательствах, имеющиеся по состоянию на 31 декабря 2020 года", - пояснили в комитете.

В частности, отражению подлежит имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства. Данному перечню имущества относится: недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море"; транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы; деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода.

Вместе с тем необходимо указать данные об имуществе в РК и (или) за ее пределами, такими как: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами РК; ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива); инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Также указываются наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством РК о банках и банковской деятельности в РК.

В случаях, когда вышеуказанные лица имеют дорогостоящее имущество, к примеру, произведения искусства, цена (стоимость) за единицу которого превышает 1000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности, вправе, по желанию указать данное имущество в декларации", - объяснили специалисты.

За исключением имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации.

Для лиц, входящих в первый этап всеобщего декларирования, срок представления декларации по месту жительства (пребывания) на бумажном носителе - не позднее 15 июля 2021 года, в электронном виде - не позднее 15 сентября 2021 года.

После представления декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00), данным категориям лиц необходимо ежегодно с 1 января 2022 года представлять декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00)", - добавили в пресс-службе комитете госдоходов.





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