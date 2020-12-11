Президент подписал поправки в Налоговый кодекс

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Закон предусматривает совершенствование налоговой политики, способствующей упрощению порядка ведения бизнеса и привлечение инвестиций в Казахстан. Особое внимание уделено снижению налогов для граждан, поддержке малого, среднего бизнеса и инвесторов.

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