Пройти вакцинацию до 1 сентября обязаны работники в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 20 ИЮЛЯ - Работающим жителям Туркестанской области необходимо пройти вакцинацию до 1 сентября текущего года. Соответствующее постановление подписал сегодня главный санитарный врач области Нурбек Нышанов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе в срок до 10 августа необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от коронавируса работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев). Необходимо также ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против коронавируса (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусом в течение последних трех месяцев)", - говорится в тексте документа.

Постановление также ограничивает работу кафе, ресторанов, спортивных объектов, СПА-центров, театров, кинотеатров и концертных залов. В выходные они будут закрыты, в будни смогут работать по установленному расписанию.

Новое постановление вступает в силу с ноля часов 22 июля 2021 года.

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