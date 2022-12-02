Президент утвердил закон о госбюджете на 2023-2025 годы

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Будут сформированы оперативные группы для проверки объектов тепло- и электроснабжения

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, - Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила пресс-служба Акорды.





Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.





По итогам заседания дано поручение категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами.





Также поручено сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах.





Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу поручено провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала.





Также будут разработаны поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.





Напомним, комиссия была создана по поручению президента РК после крупной аварии на теплосетях в Экибастузе для проверки деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону. Выводы и рекомендации комиссия должна предоставить через 10 дней. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.





Также в других регионах отмечаются проблемы с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях.





По данным МИИР, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.



