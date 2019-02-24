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Спустя 20 лет возобновила работу казахстанско-узбекская комиссия по решению проблем Арала

22.02.2019, 09:22 11179
Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Спустя 20 лет возобновила работу казахстанско-узбекская комиссия по решению проблем Арала, передает Kazakhstan Today.
 
"Создали совместную рабочую группу по охране окружающей среды и качеству воды. Во-первых, мы утвердили ее состав. Во-вторых, мы утвердили положение о совместной казахстанско-узбекистанской совместной рабочей группе. В-третьих, составили план работы на ближайшие три года. То есть мы реально приступили к этой работе", - сказал в ходе круглого стола в мажилисе вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай.
 
При этом депутаты отметили, что совместная комиссия двух стран по проблемам Приаралья бездействовала 20 лет. Ее работу удалось восстановить совсем недавно, уточнили в Минэнерго. 
 
По мнению депутата Глеба Щегельского, для сохранения малого Арала необходимо провести восстановительные работы вдоль дельты реки Сырдарья. А для стабилизации водного баланса нужно наладить сотрудничество с Узбекистаном. 
 
Проблема Аральского моря началась во времена СССР. Именно тогда работы по расширению орошаемых земель привели к высыханию, а миллионы тонн появившейся соли создали угрозу для экологии, сообщает телеканал "Астана". 
 

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