Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в режиме видеоконференцсвязи провел заседание комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания обсудили эффективность принимаемых государственными органами мер по противодействию теневой экономике, сообщили в пресс-службе Акорды.

По отдельным экспертным оценкам объем теневой экономики в Казахстане превышает 20% от ВВП. В этой связи принимается целый ряд мер по её снижению, в числе которых принятый План мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы, совершенствование налогового и таможенного администрирования, внедрение казначейского сопровождения участников государственных закупок, развитие инфраструктуры безналичных платежей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в РК приняты нормативные правовые акты, установившие пределы сумм для снятия со счетов наличными физическими и юридическими лицами. Утверждена Дорожная карта по расширению использования безналичных платежей и развитию небанковских платежных систем на 2020-2021 годы. Правоохранительными и специальными органами реализуются оперативно-профилактические мероприятия и Совместный план по противодействию теневой экономики.

Как отметили в Аккорде, принимаемыми мерами удалось добиться роста безналичных платежей в розничном секторе. Вместе с тем ежегодно растут совокупные объемы обналичивания денежных средств.

В этой связи в послании Елбасы народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" перед правительством поставлена задача принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года. В плане действий по реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бірге" перед государственными органами также поручено снизить уровень теневой экономики до уровня стран ОЭСР - 15-17% к 2021 году.

Кроме того, в ходе заседания госкомиссии сегодня рассмотрено дальнейшее совершенствование государственного контроля и надзора, внедрение эффективных механизмов мониторинга объектов контроля и действенных критериев выявления нарушений.

Как отметили в пресс-службе, модернизация системы государственного контроля и надзора предусмотрена Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, Концепцией государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года и Государственной программой "Цифровой Казахстан". Эти программные документы предусматривают сокращение проверок, исключение дублирования контрольных функций, автоматизацию систем управления рисками, переориентацию с выявления и наказания на предупреждение и добровольное выполнение регуляторных требований и другое.

Весь спектр принимаемых мер позволил значительно переломить многолетнюю, устаревшую практику, а также взгляды и подходы в сфере государственного контроля и надзора. Вместе с тем, они всё ещё недостаточны для обеспечения совершенства в указанной сфере, а прогресс в области цифровизации позволяет внедрять эффективные механизмы мониторинга без вмешательства в деятельность бизнес-субъектов", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что об актуальности рассматриваемого вопроса также свидетельствуют продолжающиеся жалобы предпринимателей в администрацию президента, позиция Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и бизнес-омбудсмена.

По итогам заседания Кушербаев дал поручения по обеспечению надлежащего противодействия теневой экономике, а также совершенствованию государственного контроля и надзора в свете требований главы государства и программных документов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства