Более 230 миллионов тенге выплачено потерпевшим на стадии досудебного производства - МВД

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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов рассказал о новом порядке выплат потерпевшим на стадии досудебного производства и о том, сколько человек уже получили денежные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Закон "О Фонде компенсации потерпевшим" совместно разработали Генеральная прокуратура и МВД.
Он включает в себя помощь потерпевшим на стадии досудебного расследования по 124 статьям Уголовного кодекса", - пояснил Адилов.
По его словам, потерпевшие стороны, которые могут получить данную выплату, делятся на три категории. Первая: несовершеннолетние, пострадавшие от сексуального насилия, и лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками. Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД). Третья категория - лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.
На сегодня компенсация выплачена 1,5 тысячи потерпевшим на сумму более 230 млн тенге.
Данные выплаты следует понимать не как возмещение ущерба или вреда, причиненного преступлением, а как оперативную, социальную поддержку государства потерпевшим до рассмотрения уголовного дела в суде", - подчеркнул Адилов.
Он отметил, что фонд, из которого производятся выплаты, пополняется за счет принудительных платежей, взыскиваемых судом с лиц, осужденных за совершение уголовных правонарушений.
Сумма выплат варьируется от 100 тысяч до 200 тысяч тенге. У потерпевших уходит время на следствие, и деньги могут быть нужны на лечение, приобретение медикаментов, дорожные расходы и так далее", - пояснил спикер.
Ранее компенсация вреда, нанесенного потерпевшему, возмещалась только по решению суда, после вступления в законную силу приговора. Сейчас деньги можно получить на стадии досудебного расследования.
При регистрации досудебного расследования мы устанавливаем факт совершенного преступления. После признания следователем лица потерпевшим выплата в течение месяца осуществляется на карточные счета потерпевших. Сумма выплаты варьируется в среднем от 30 до 60 МРП. Все постановления о выплате компенсации потерпевшим аккумулируются в МВД и передаются в казначейство", - рассказал глава департамента.