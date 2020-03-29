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Более 20 граждан Казахстана вернулись из Таджикистана

28.03.2020, 17:09 8614
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцы вернулись из Таджикистана, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках мероприятий по возвращению наших граждан из-за рубежа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства иностранных дел Республики Казахстан, а также государственных органов Таджикистана 28 марта из этой страны на родину были вывезены наши соотечественники. Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 24 гражданина РК благополучно вывезены на родину", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК. 

 
По информации ведомства, эти граждане находились на территории Таджикистана и не смогли выехать после введения таджикскими властями строгих ограничительных мер.
 

Этим же бортом 23 гражданина Таджикистана отправились к себе на родину", - отметили в МИДе.

 

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