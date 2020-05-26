В Атырау с 25 мая разрешили проведение сельхозярмарок, работу кафе и ресторанов

Атырау. 24 мая. Kazakhstan Today - В Атырау с понедельника, 25 мая, разрешили проведение сельхозярмарок на открытых площадках, работу кафе, ресторанов, кофеен, столовых и баров (за исключением кальянных) с допуском одновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек) и с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров, передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев с 25 мая постановил:

1. Продлить действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойского района и поселка Макат Макатского района до 07:00 часов 8 июня 2020 года;

с 07:00 часов 25 мая 2020 года до 07:00 часов 8 июня 2020 года запретить пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блок-постов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области;

2. Разрешить выход граждан из мест проживания с соблюдением социальной дистанции 2 м., с обязательным ношением маски (группы не более 3 человек, или членов одной семьи);

Передвижение граждан допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям;

С 23.00 часов до 06.00 часов сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в г.Атырау, с 21.00 до 06.00 часов в Жылыойском районе и с 20.00 до 06.00 часов в поселке Макат Макатского района за исключением государственных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных удостоверений и справок с места работы).

3. Акимату Атырауской области обеспечить:

1) полное возобновление работы общественного транспорта в городе Атырау с 06.00 до 23.00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложения 15 Постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №37 от 22 мая 2020 года (далее ПГГСВ РК).

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому;

3) запрет деятельности религиозных объектов;

4) сохранение приостановления работы железнодорожного, автовокзалов и международного аэропорта города Атырау, за исключением рейсов согласованных с Межведомственной комиссией при Правительстве РК;

4. Акимату Атырауской области совместно с НПП "Атамекен" с 07.00 часов 25 мая 2020 года возобновить деятельность следующих субъектов предпринимательства и организаций:

1) туристических агентств (согласно приложению 11 ПГГСВ РК);

2) посещение парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3) проведение ярмарок на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции с соблюдением дистанции между автоприлавками, продавцами и покупателями с режимом работы с 09.00 до 17.00 часов;

4) работу гипермаркетов, супермаркетов, продовольственных магазинов (согласно приложению 17 ПГГСВ), аптек и торговли товарами первой необходимости с режимом работы с 09.00 до 22.00 часов;

5) работу кафе, ресторанов, кофейни, столовые, бары (за исключением кальянных ) с допуском одновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек) и с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи с режимом работы с 09.00 до 22.00 часов (согласно приложения17 ПГГСВ).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Как сообщалось ранее, в Атырауской области карантин продлен до 8 июня.

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