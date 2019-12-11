Казахстан за пять лет ратифицировал 26 договоров с Россией

Казань. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казани состоялось15-е заседание Комиссии по сотрудничеству между сенатом парламента Казахстана и Советом Федерации России, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы приграничного сотрудничества в сфере цифровой экономики, межэтнического и межконфессионального диалога, также ход подготовки к III Евразийскому женскому форуму", - сообщила пресс-служба сената РК.

Вице-спикер сената, сопредседатель Комиссии с казахстанской стороны Аскар Шакиров в своем выступлении отметил продуктивность проведенных за последние несколько лет заседаний Комиссии в Омске, Уральске, Атырау, Сочи, Алтайском крае, Актау и Алматы. По его словам, за период деятельности Комиссии депутатами верхних палат был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, проделана большая работа по сближению национальных законодательств и поиску оптимальных путей углубления казахстанско-российского партнерства.

Только за последние 5 лет парламентом Казахстана было ратифицировано 26 международных договоров, заключенных с Россией, оказавших позитивное влияние на развитие казахстанско-российских отношений", - добавил Шакиров.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с казахстанскими партнерами.

Следующее заседание Комиссии решено провести в Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.

Также сообщается, что в рамках мероприятия сенаторы встретились с казахской диаспорой в Республике Татарстан. На встрече были обсуждены вопросы развития дружеских отношений между странами, дальнейшее развитие социально-экономических связей, сохранение и развитие национальных ценностей, в том числе казахского языка, культуры и традиций.

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