26 апреля в Астане пройдет сессия АНК под председательством главы государства

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26 апреля в Астане пройдет сессия АНК под председательством главы государства22.04.2017
Государство  15:45

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - 26 апреля 2017 года, в 15.00, в столичном Дворце мира и согласия под председательством президента РК, председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Нурсултана Назарбаева состоится 25-я сессия Ассамблеи с повесткой дня: "Стабильность, единство, согласие - основа модернизации".

По данным пресс-службы АНК, в работе сессии примут участие более 1500 человек, в том числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, сотрудники дипломатических миссий иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ, передает Kazakhstan Today.

В завершение сессии состоится торжественный концерт.

Кроме этого, накануне сессии АНК 25 апреля 2017 года состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи, в ходе которого будет рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности АНК.
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